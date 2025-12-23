A Kőröshegyi völgyhídról akart a mélybe ugrani, ami ezután jött, arra senki sem számított

Hírlevél
Már úton volt a végzete felé, amikor megszólalt a vészcsengő. Egy kétségbeesett bejelentés és a rendőrök villámgyors reagálása mentette meg annak a 48 éves nőnek az életét, aki egy hírhedt völgyhíd irányába indult, hogy véget vessen az életének.
Egy balatonfüredi férfi riasztotta a rendőrség ügyeletét december 21-én délután, miután felesége autóba ült és elindult otthonról. A bejelentés szerint valószínűsíthető volt,  hogy a nő öngyilkos akart lenni, hiszen a Kőröshegyi völgyhíd felé vette az irányt. A megrázó drámáról a Bors számolt be.

Öngyilkos akart lenni, erről a völgyhídról akarta magát a mélybe vetni

A nő az öngyilkosságba akart menekülni

A segélyhívást követően a somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak azonnal megkezdték a nő felkutatását. A keresés szó szerint versenyfutás volt az idővel, hiszen minden perc számított.

Hamar megtalálták a nőt az autójában egy település közelében. Azonnal szóltak a mentősöknek, akik kórházba szállították a nőt 

– írja a Bors a police.hu-ra hivatkozva.

Az eset rámutat arra, hogy a gyors bejelentés és az azonnali rendőri reagálás döntő lehet olyan helyzetekben, amikor az élet és a halál közti határ már csak egy hajszálnyi.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

