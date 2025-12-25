Pisztollyal ment a temetőbe, elképesztő, hogy mire készült ez a férfi

A Fejér vármegyei Rácalmáson a rendőrség gyors fellépésének köszönhetően sikerült elkerülni a legrosszabbat a szentestén. Egy 54 éves férfi a helyi temetőbe vonult ki legálisan tartott lőfegyverével, azonban a hatóságok még azelőtt közbeléptek, hogy elkövethette volna az öngyilkosságot – írta a Borsonline.hu.

TEK segített megállítani az öngyilkosságot

A helyszínre érkező rendőrök a szituáció veszélyessége miatt haladéktalanul mozgósították a Terrorelhárítási Központ munkatársait is. A feszült művelet végül szerencsésen zárult: a férfit épségben átadták az egészségügyi szakembereknek, így az incidens során senki sérült meg. A Tények információi szerint a hatóságok jelenleg is keresik a válaszokat arra, mi késztethette a férfit erre a végzetes elhatározásra.

Míg a rácalmási esetben a rendőrök és a TEK összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megmenteni egy elkeseredett életet, addig Várpalotán egy brutális bűncselekményhez riasztották a hatóságokat. A békés ünnepi készülődés helyett ott egy kíméletlen bosszúé volt a főszerep, ahol egy férfi bozótvágóval támadt korábbi élettársára.