Óriási akció helyett óriási átverés! Egy népszerű sportszerüzlet nevével élnek vissza a csalók

Újabb átverés az interneten: a Hervis nevét és arculatát felhasználva próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan vásárlókból az online csalók – írja a Szon.hu. Amint arról az Origo is beszámolt, kivonul Magyarországról a kedvelt sportszerüzlet, a Hervis magyarországi és romániai leányvállalata. A 29 hazai és 49 romániai üzlet azonban nem zár be végleg, hanem új tulajdonoshoz kerül. A Hervist a brit Frasers Group vásárolja meg, amely az alkalmazottakat is átveszi. A kiskereskedelmi egységek 2026-tól Hervis helyett Sports Direct néven üzemelnek tovább, az új tulajdonos ígérete szerint a megszokott sport- és divatcikkek továbbra is elérhetők lesznek, ugyanakkor új márkák is megjelenhetnek a termékpalettán.

A Hervis nevében verik át a gyanútlan vásárlókat az online csalók

Fotó: i llusztráció/MW-Archív

A csalók a Hervis körül kialakult médiaérdeklődést lovagolják meg; a közösségi médiás hirdetésekben felbukkant egy „óriási akciókat” kínáló hirdetés, ami akár 80 százalékos kedvezménnyel kecsegtet.

Kamu webshopot hoztak létre az online csalók

A hirdetés szinte tökéletesen másolja a sportszerüzlet hivatalos dizájnját, rákattintva egy honlapra jut az érdeklődő, amely megszólalásig olyan, mintha a valódi Hervis oldalán járnánk. A hamis webshopon irreálisan olcsón hirdetnek termékeket – kabátokat pár ezer forintért, sportcipőket féláron –, és sürgető üzenetekkel ösztönöznek vásárlásra. Aztán jön az átverés: amikor a vásárló az áloldalon megadja a bankkártyája adatait, jó eséllyel leszívják az azon lévő összes pénzt.

A sportáruház így figyelmeztet Instagram-oldalán:

VIGYÁZAT CSALÁS!! A közösségi médiában és hamis webáruházakban a Hervis nevével visszaélve hirdetnek olyan akciókat (pl. végkiárusítás), amelyek nem valódiak. Kérjük, ne dőlj be nekik! Minden Hervis akciót kizárólag a www.hervis.hu weboldalon és a hivatalos Facebook- és Instagram-oldalunkon találsz meg a jövőben is! Légy körültekintő és jelentsd a hamis oldalakat, ha találkozol velük! A gyanús hivatkozásokkal, szövegezéssel és tartalmakkal rendelkező webáruházakat pedig szintén kerüld el!

Egy gyanús webcím: HERVIX-BD.COM

A rendőrség pedig ezt írta közleményében:

NE DŐLJ BE! Épp most terjed egy CSALÓ „Végkiárusítás" hirdetés a Facebookon, ami akár 80% kedvezményt ígér! EZ EGY ADATHALÁSZ CSALÁS! Hogyan vedd észre? Nézd meg a képen: a webcím, amire kattintani kellene, egy gyanús HERVIX-BD.COM (vagy más hasonlóan furcsa) címre mutat, ami NEM a hivatalos weboldal! Kérlek, NE KATTINTS rá, és NE add meg a bankkártya adataidat! TEENDŐ: ha látod a hirdetést, JELENTSD a Facebooknak csalásként/spamként

OSZD MEG ezt a bejegyzést, hogy minél több emberhez eljusson a figyelmeztetés!

A szakértők szerint is érdemes résen lenni. Azt javasolják, hogy minden gyanús esetben ellenőrizzük az URL-t, keressük a cégadatokat, és ne higgyük el az irreálisan jó ajánlatokat. Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az az interneten különösen gyanús!