Elképesztő! Üldözője fejéhez szegezte a hangtompítós fegyvert a nyírlugosi orvvadász

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb részletek derültek ki a szombat hajnalban történt lövöldözésről. Az orvvadász menekülés közben célzott lövést adott le üldözőire, majd miután utolérték, az egyikük fejéhez fegyvert szorított.
Amint azt az Origo is megírta, december 19-én az éjszakai órákban, Nyírlugos külterületén egy erdős részen tetten értek két orvvadászt. A megalapozott gyanú szerint a középkorú férfi és társa futva menekülni kezdtek, eközben az egyik rapsic megfordult és a nála lévő golyós, hangtompítóval felszerelt fegyverrel célzott lövést adott le az őt üldöző hivatásos vadászok irányába. A lövés szerencsére senkit nem talált el, így a hajsza folytatódott.

Fegyvert szorított üldözője fejéhez a nyírlugosi orvvadász
Fegyvert szorított üldözője fejéhez a nyírlugosi orvvadász Fotó: illusztráció/Pexels.com

A Szon.hu információi szerint az üldözők egyike autóval eredt az orvvadászok után, ám amikor utolérte őket, a gyanúsított a gépkocsi lehúzott ablakán át a sofőr fejéhez tartotta a hangtompítós puskát, amit a vadász félreütött. Ekkor a másik üldöző is odaért, akivel az orvvadász dulakodni kezdett. Mindeközben a jármű vezetőjét a puskatussal többször megütötte, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva neki.  

A támadót elfogták, a másik orvvadász még szökésben

A támadót nem sokkal később a saját tanyáján fogták el a rendőrök és a TEK kommandósai. A nyomozóhatóság emberölés kísérlete miatt hallgatta ki a férfit, de vizsgálja a minősített esetek megvalósulását is. A cselekmény rendkívüli súlyossága miatt a főügyészség a férfi letartóztatását indítványozta, a brutális orvvadász társa azonban továbbra is szökésben van, után jelenleg is hajtóvadászat folyik.

 

 

 

