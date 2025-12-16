Kedd reggel egy járókelő rendőri üldözésnek volt szemtanúja a Parlament környékén. Elmondása szerint egy Ford Focus nagy sebességgel hajtott fel a rakpartról a Miniszterelnökség irányába, miközben egy rendőrautó szorosan a nyomában haladt.

Bilincsben vittek el egy férfit a magyar parlamenttől

Fotó: Police.hu

A kocsi a 2-es villamos vonalán futó sínekre hajtott, ahol elakadt. A rendőrök hangos felszólításokkal közelítették meg az autót, amelynek sofőrjét kiszállították, a földre teperték és megbilincselték.

Ez történt a Parlamentnél

A Blikk megkereste a rendőrséget az esettel kapcsolatban. Válaszukban ezt írták:

a rendőrök 2025. december 16-án 8 óra körül intézkedés alá akartak vonni egy személyautót, mert az autó a buszsávban közlekedett. A járművezető a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott. A rendőrök a gépjárművet követték és végül az V., Garibaldi utcánál, a Pesti alsó rakpart felhajtójánál sikerült intézkedés alá vonni. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a férfi eltiltás hatálya alatt vezette a gépjárművet, így előállították, elszámoltatása folyamatban van”.

Hozzátették, hogy a sofőr esetében alkohol- vagy kábítószerfogyasztás gyanúja nem merült fel. Nem sérült meg senki és semmiben nem keletkezett kár.

