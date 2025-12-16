Egy fiatal betört a parlamentbe 

A brit parlament a világ egyik legjobban őrzött épülete, vagy mégsem? Egy férfinek ugyanis sikerült kijátszania a londoni parlament körül éjjel-nappal járőröző őrséget és a magas fémből készült kerítéssel megerősített védelmi rendszert. A Daily Mail információi szerint a fiatal a parlament Oktatási Központjának tetején keresztül jutott be az épületegyüttes területére november 30-án.

Egy fiatal férfi betört a brit parlamentbe

A 23 éves behatoló egészen a Lordok Házában található, díszes Cholmondeley-teremig eljutott, ahol végül nem a biztonsági szolgálat, hanem egy karbantartási munkát végző dolgozó vette észre. Ő riasztotta az őröket.

Nem sokkal később a rendőrök is megjelentek a parlamentben, hogy őrizetbe vegyék a férfit, akiről kiderült, hogy nem tüntető.

Az viszont máig nem derült ki, hogy miért tette. A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a férfit bíróság elé állították, amely elrendelte a letartóztatását tiltott területre való behatolás miatt.

Mindez alig néhány hónappal azután történt, hogy több millió fontból új biztonsági kerítést emeltek az épület köré,

miután mintegy 10 millió fontot költöttek egy olyan ajtóra, amely nem működött megfelelően.

Nem akartak botrányt a brit parlament illetékesei

A Lordok Háza szóvivője közölte, az eset után biztonsági felülvizsgálatot rendeltek el. Érdekesség, hogy a parlament illetékesei a képviselőket és parlamenti dolgozókat sem tájékoztatták az incidensről, és a hírt sem hozták nyilvánosságra.

A mostani eset nem egyedülálló. Az elmúlt években több, súlyos biztonsági incidens is történt a brit parlamentben,

ami egyre több kérdést vet fel a Westminster védelmének hatékonyságával kapcsolatban.

