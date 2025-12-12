Videón, ahogy a rendőrök leteperik a menekülő pedofilt

A Szoljon.hu számolt be a jogerősen börtönbüntetésre ítélt 25 éves bűnöző elfogásáról. A pedofilt társtettesként 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűncselekménye miatt.

Lecsaptak a pedofilra az áruház parkolójában

Fotó: Részlet a Police.hu videójából/Szoljon

Lecsaptak a bújkáló pedofilra a rendőrök

A Szolnoki Ítélőtábla 2025 nyarán 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte R. Rajmundot társtettesként, kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűncselekménye miatt. Azonban az elítélt nem jelent meg a börtönben, bújkálásra adta a fejét, abban reménykedett, sikerül meglépnie a rendőrök elől. Ezért a Szolnoki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki ellene.

A szökés miatt az elkövetőt a rendőrség körözési listájára helyezte, továbbá a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (KR NNI) célkörözési egysége is részt vett a felkutatásában

– írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

A fejvadászok a Szolnoki Rendőrkapitánysággal összedolgozva felderítették a pedofil búvóhelyét, és 2025. december 5-én egy szolnoki áruház parkolójában a KR NNI Bevetést Támogató Osztályával közösen csaptak le a szökésben lévő bűnözőre.

Két tanítványát is szexre kényszerítette a zempléni tanár

A bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki egy diákja bizalmába férkőzve, rendszeresen szexuális kapcsolatra kényszerítette őt. A pedagógus tettével csak akkor hagyott fel, amikor egy másik tanulója iránt kezdett el érdeklődni. Érdeklik a részletek? Kattintson az Origóra!