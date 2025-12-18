Vér szerinti és nevelt lányait is többször megerőszakolta egy nyírségi férfi

A vádirat szerint a család 2020 óta élt egy nyírségi kistelepülésen, ahol összesen nyolc kiskorú gyermeket neveltek. A háztartásban hat közös gyermek mellett a feleség korábbi kapcsolatából született két leány is nevelkedett. A pedofil 2018-tól kezdődően az akkor mindössze 9 éves nevelt lányát veréssel fenyegetve kényszerítette beteges vágyainak kielégítésére. A gyermeknek az évek során számtalan alkalommal kellett elviselnie a szexuális erőszakot – közölte az Ügyészség.hu.

A pedofil a vér szerinti lányát is szexuális cselekményekre kényszerítette

Fotó: illusztráció/Shutterstock

Az elkövető a másik nevelt lányát is rendszeresen fogdosta és simogatta, sőt, nyolcéves saját, vér szerinti lányát ugyancsak szexuális cselekményekre kényszerítette. A gyermekek a folyamatos fenyegetettség és az apjuktól való félelem miatt nem mertek szólni senkinek a szexuális bántalmazásról.

Hosszú börtönévek várnak a pedofil bántalmazóra

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a férfit a gyermekei sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével vádolja. Amennyiben beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, vele szemben 18 év fegyházbüntetés, 10 év közügyektől eltiltás, és a gyermekekkel kapcsolatos bármilyen foglalkozástól való végleges eltiltás a mértékes indítvány.

A szülők semmit nem tudtak arról, hogy a család barátjának tartott férfi miket művelt a gyermekükkel. A pedofil éveken keresztül szexuális cselekményekre kényszerítette a kislányukat. Részletek az Origo korábbi cikkében.