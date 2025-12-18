Kilencéves kislányt videózott a strandon a pedofil

A balatonberényi naturista kempingben a férfi fittyet hányt az egyértelmű táblákra, amelyek szigorúan tiltják a felvételek készítését, és mobiljával egy kilencéves kislányt kezdett videózni. Amikor a gyermek rokona felelősségre vonta és a telefonját követelte, az elkövető menekülni próbált a kijárat felé, ám a szemtanúk üldözőbe vették, és a hatóságok megérkezéséig feltartóztatták. A strandolók éberségének köszönhetően nem sikerült elillannia a pedofilnak, akit végül a rendőrök a helyszínen őrizetbe vettek – írta a Sonline.hu.

Strandon vadászott a pedofil, levideózott egy kilencéves kislányt

Fotó: Sonline.hu

Elítélték a strandos pedofilt

Az első fokon eljáró Kaposvári Törvényszék korábban négy év szabadságvesztésre és öt év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit gyermekpornográfia, valamint személyes adattal való visszaélés miatt. A bíróság emellett örökre eltiltotta minden olyan hivatástól vagy tevékenységtől, amely során kiskorúak neveléséért, felügyeletéért vagy gondozásáért felelne.

A fellebbezések után a Pécsi Ítélőtábla másodfokon némileg módosította a döntést: a személyes adattal való visszaélés vádja alól felmentették a férfit, ám a legsúlyosabb pontokban helybenhagyták az eredeti ítéletet. Mivel a felmentő rész ellen még van lehetőség fellebbezni, a határozat egyelőre nem jogerős. Míg a vádlott távol maradt az ítélethirdetéstől, az ügyész háromnapos gondolkodási időt kért a következő lépés mérlegelésére.

A közösségi médiát valóságos hírözön árasztotta el egy Zicsben történt eset után, amely miatt a törökkoppányi iskola igazgatója is rendkívüli figyelmeztetést adott ki. A hírek szerint egy ismeretlen férfi gyanús autóval környékezte meg a helyi gyerekeket, és az egyik kisiskolást megpróbálta becsalni a járművébe.