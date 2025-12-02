Hajánál fogva a péniszéhez húzta utastársa arcát a dabasi férfi

November 25-én este egy fiatal nő Budapestről Lajosmizse felé tartott, amikor letelepedett mellé egy 22 éves férfi. A beszélgetés eleinte ártalmatlannak tűnt, de a Dabas–Gyón állomás előtti szakaszon a férfi váratlanul elővette a péniszét, majd a nő hajába kapaszkodva erőszakkal igyekezett az arcához közelíteni – áll a Police.hu oldalán.

A rendőrök másnap elfogták a péniszét előhúzó támadót

Fotó: Illusztráció/MW

Lakókocsiban rejtőzött el a péniszét fogdosó támadó

A rémült áldozat sikítása vetett véget a támadásnak: K. Tivadar a következő megállónál leugrott a vonatról, és elszaladt.

A nő feljelentést tett, a dabasi rendőrök pedig azonnal a támadó nyomába eredtek. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és rövid időn belül beazonosították a férfit. Másnap reggel egy dabasi ház udvarán álló lakókocsiban fogták el.

K. Tivadart őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki. Szexuális erőszak miatt indult ellene eljárás, a letartóztatását is kezdeményezték a nyomozók, amit a bíróság el is rendelt.

