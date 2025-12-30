Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terrortámadás Putyin ellen: Donald Trump is a célpontok között

Friss

Újabb ország mond nemet az LMBTQ-propagandára – szigorú törvényt írt alá az elnök

pénztárca

„Ha ez nem Magyarországon történik, keresztet vethettünk volna rá” – szívmelengető sztori

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Így, az év vége felé jól eső érzés egy meghatóan szép történetről írni. Dunaújvárosi rendőrök kutatták fel az ukrán-szlovák párt, hogy visszakerülhessen hozzájuk az elveszett pénztárca, benne egy autó árával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pénztárcarendészeti államtitkárságmagyarországon történikDunaújvárosbecsületes megtalálóautóvásárlástulajdonosszlovákukráneuró

Egy Szlovákiában dolgozó, de Magyarországon élő szlovák lány és ukrán párja szeptemberben úgy döntöttek, hogy lecserélik öreg autójukat. Fogták magukat és 2300 eurónyi megspórolt vagyonukat, majd elindultak Ausztriába, a kiszemelt járgányért. Út közben azonban – egy győri pihenő közben – a pénztárca kicsúszhatott, mert többé nem találták sehol. Meglelte viszont egy becsületes hazánkfia, aki előbb maga próbálta megkeresni a tulajdonosokat, de nem járt sikerrel. Bevitte ezért a dunaújvárosi rendőrségre, a hatóságra bízva a további kutakodást – írta meg közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Visszatalált jogos tulajdonosához a pénztárca
Visszatalált jogos tulajdonosához a pénztárca 
Fotó: illusztráció/Rendészeti Államtitkárság Facebook

A magyar rendőrök felvették a kapcsolatot az ukrán, valamint a szlovák konzulátussal, utóbbi megküldte az adatokat a szlovák Rendőri Összekötőtiszt Hivatalának, akik aztán december elején e-mailben tájékoztatták a dunaújvárosi kollégákat, hogy megvannak a fiatalok, sőt telefonszámot is küldtek hozzájuk.

Visszakerült tulajdonosához a pénztárca

A rendőrök karácsony előtt visszaadták a pár iratait, és az eltűntnek hitt, közel egymillió forintnyi eurót is.

Ha ez nem Magyarországon történik, keresztet vethettünk volna rá”

– hálálkodott a megtaláló önzetlenségét és a rendőrök segítőkészségét tapasztalva a két fiatal.

Nem így járt el az a pár, akik 2023 júliusában találtak egy pénztárcát, majd gyorsan zsebre tették szerzeményüket. A becstelen megtalálók édességet vásároltak, tankoltak és nagyvonalúan költöttek a meglelt bankkártyával, épp csak arra nem gondoltak, hogy a kártya tulajdonosa minden tranzakcióról értesítést kap. Hogy mi lett a páros sorsa, akik úgy érezték, hogy rájuk mosolygott a szerencse, megtudhatja, ha ide kattint.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!