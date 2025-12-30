„Ha ez nem Magyarországon történik, keresztet vethettünk volna rá” – szívmelengető sztori

Egy Szlovákiában dolgozó, de Magyarországon élő szlovák lány és ukrán párja szeptemberben úgy döntöttek, hogy lecserélik öreg autójukat. Fogták magukat és 2300 eurónyi megspórolt vagyonukat, majd elindultak Ausztriába, a kiszemelt járgányért. Út közben azonban – egy győri pihenő közben – a pénztárca kicsúszhatott, mert többé nem találták sehol. Meglelte viszont egy becsületes hazánkfia, aki előbb maga próbálta megkeresni a tulajdonosokat, de nem járt sikerrel. Bevitte ezért a dunaújvárosi rendőrségre, a hatóságra bízva a további kutakodást – írta meg közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Visszatalált jogos tulajdonosához a pénztárca

Fotó: illusztráció/Rendészeti Államtitkárság Facebook

A magyar rendőrök felvették a kapcsolatot az ukrán, valamint a szlovák konzulátussal, utóbbi megküldte az adatokat a szlovák Rendőri Összekötőtiszt Hivatalának, akik aztán december elején e-mailben tájékoztatták a dunaújvárosi kollégákat, hogy megvannak a fiatalok, sőt telefonszámot is küldtek hozzájuk.

Visszakerült tulajdonosához a pénztárca

A rendőrök karácsony előtt visszaadták a pár iratait, és az eltűntnek hitt, közel egymillió forintnyi eurót is.

Ha ez nem Magyarországon történik, keresztet vethettünk volna rá”

– hálálkodott a megtaláló önzetlenségét és a rendőrök segítőkészségét tapasztalva a két fiatal.

Nem így járt el az a pár, akik 2023 júliusában találtak egy pénztárcát, majd gyorsan zsebre tették szerzeményüket. A becstelen megtalálók édességet vásároltak, tankoltak és nagyvonalúan költöttek a meglelt bankkártyával, épp csak arra nem gondoltak, hogy a kártya tulajdonosa minden tranzakcióról értesítést kap. Hogy mi lett a páros sorsa, akik úgy érezték, hogy rájuk mosolygott a szerencse, megtudhatja, ha ide kattint.

