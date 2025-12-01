Letolta a gatyáját, nyögött és maszturbált a perverz férfi a belvárosban

Szatír zaklatott egy gyereket két hónappal ezelőtt. A Boon.hu információi szerint a perverz férfit már bíró elé állították. A vádiratban az áll, hogy szeptember elején, egy délutánon Miskolc belvárosában sétált, amikor meglátott egy kislányt. Odalépett hozzá, letolta a nadrágját és az alsónadrágját, elővette a péniszét, majd "szexuális aktust imitáló" nyögések közben felé fordult, és önkielégítést végzett. A kislány megrémült és elszaladt.

Miskolc belvárosában szatírkodott egy kiskorú lánnyal egy perverz férfi (illusztráció)

Forrás: MW

Nem először áll bíróságon a perverz férfi

Az ügyészség a büntetett előéletű, nyilvánosan maszturbáló pedofil szatírral szemben tárgyalás mellőzésével próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott pártfogó felügyelet egyidejű elrendelésével. Emellett azt kérték a bírótól, hogy tiltsa el minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelynek keretében gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba - tette közzé az ügyészség.

