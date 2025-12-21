Amikor a petárda túl közel robban: egyre több a konfliktus Szegeden

Úgy tűnik, Szegeden idén is korán elkezdődött a durrogtatós szezon, csak épp nem mindenki örömére. A petárda használata újra és újra felkorbácsolja az indulatokat a városban, különösen az év vége felé közeledve, amikor egyesek fittyet hánynak minden szabályra és józan észre – írta a Szegedma.hu.

A petárda nem csak hangos, de veszélyes is

Fotó: Shutterstock

A közösségi oldalakon sorra jelennek meg a panaszos bejegyzések. Többen arról számoltak be, hogy a petárdák nem csak az utcán durrannak, hanem erkélyekről dobálva, járókelők közvetlen közelében robbannak fel. Egy lakó például így fogalmazott:

"Előttem robbant fel a petárda. Jó móka a magasból ledobni valahova? Két méterre volt tőlem, nagyon megijedtem, és azóta is cseng a fülem."

A Csillag tér és a Budapesti körút környéke különösen sok panaszt kapott, de más városrészekből is hasonló történetek érkeztek. A hozzászólók többsége nem finomkodik, szerintük a petárdázás veszélyes, ijesztő és teljesen felesleges.

A petárda nem játék!

Sokan a háziállatok miatt is aggódnak. A hirtelen hang- és fényhatás a kutyákat és macskákat komoly stressznek teszi ki, nem beszélve az idősekről és a kisgyerekekről, akiket szintén könnyen megijeszthet egy váratlan robbanás.

A rendőrség időről időre emlékeztet rá ugyan, hogy a petárda használata Magyarországon egész évben tilos. A szabályszegők akár 200 ezer forintos bírságra is számíthatnak, mivel a petárda nemcsak zajos, hanem kifejezetten veszélyes pirotechnikai eszköz, amelyet magánszemélyek nem is tarthatnak.

A szegediek többsége mégis abban bízik, hogy idén kevesebb durrogás és több józan belátás jut az ünnepi időszakra.

