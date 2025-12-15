Nyomozás folyik egy polgármester ellen – részegen verhetett meg egy hajléktalant

Hírlevél
A városvezető egy korábbi eset során hajléktalan embert bántalmazhatott, vélhetően ittas állapotban. Az Index úgy értesült, hogy Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere folyik rendőrségi nyomozás.
Az Index információi szerint rendőrségi nyomozás folyik Tapolca polgármestere ellen, miután a városvezető – valószínűleg részegen – egy hajléktalan embert bántalmazhatott. Dobó Zoltán egykor jobbikos volt, most az Egységben Tapolcáért Egyesület színeiben vezeti a várost.

Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester 2023-ban Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A portál részletes kérdéssorral fordult a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, amely hétfőn délelőtt válaszolt megkeresésükre. Ezt írták: 

A kérdezett üggyel kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt.” 

A rendőrség ugyanakkor arra hivatkozva, hogy az eljárás jelenleg is zajlik, további részleteket nem közölt.

Nem reagált a megkeresésre a polgármester

Az Index megkereste Dobó Zoltán polgármestert is az üggyel kapcsolatban, ő azonban ezidáig nem válaszolt.

