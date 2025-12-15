Nyomozás folyik egy polgármester ellen – részegen verhetett meg egy hajléktalant

Az Index információi szerint rendőrségi nyomozás folyik Tapolca polgármestere ellen, miután a városvezető – valószínűleg részegen – egy hajléktalan embert bántalmazhatott. Dobó Zoltán egykor jobbikos volt, most az Egységben Tapolcáért Egyesület színeiben vezeti a várost.

Dobó Zoltán polgármester 2023-ban Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A portál részletes kérdéssorral fordult a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, amely hétfőn délelőtt válaszolt megkeresésükre. Ezt írták:

A kérdezett üggyel kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt.”

A rendőrség ugyanakkor arra hivatkozva, hogy az eljárás jelenleg is zajlik, további részleteket nem közölt.

Nem reagált a megkeresésre a polgármester

Az Index megkereste Dobó Zoltán polgármestert is az üggyel kapcsolatban, ő azonban ezidáig nem válaszolt.

