Évekig titkolta, amit a gyerekekkel tett, most bíróság elé áll a pedofil

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki a vád szerint több éven keresztül kiskorúakat vett rá arra, hogy magukról pornográf tartalmakat készítsenek és azokat neki továbbítsák – áll az Ügyészség oldalán.

A férfi számítógépén több ezer kiskorúaktól kapott pornográf felvételt találtak

A vádirat szerint az elkövető 2019 és 2024 októbere között az interneten lépett kapcsolatba főként 12 év alatti gyermekekkel. A hatóságok megállapítása alapján a pedofil a sértettek bizalmába férkőzve jogellenes cselekmények elkövetésére bírta rá őket. A legfiatalabb érintett 8 éves volt!

Gyerekektől kért pornográf felvételeket

A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott a megszerzett felvételeket, több ezer másik gyermekpornográf videóval együtt számítástechnikai eszközein tárolta. Emellett a férfi a házával szemközti lakásban élő szomszédait is megfigyelte, és az ott történteket rögzítette.

Lebukásához végül az vezetett, hogy az egyik gyerek szülei feljelentést tettek. A nyomozók rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat, aki jelenleg letartóztatásban van.

Az ügyészség a férfit több rendbeli, kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekménnyel vádolja.

A főügyészség indítványa szerint beismerés esetén a bíróság 13 év fegyházbüntetést szabhat ki, valamint kezdeményezték a feltételes szabadság kizárását, a közügyektől való eltiltást és azt is, hogy a vádlott a jövőben ne kerülhessen kapcsolatba kiskorúakkal.

