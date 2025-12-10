Prostituáltként használta, közben házasságot ígért a 15 éves lánynak

A középiskolai tanulmányait éppen csak elkezdő kiskorú lánynak beilleszkedési gondjai voltak az iskolában, ezért sokszor ellógta az órákat, ami egyre gyakoribb családi konfliktusokhoz vezetett. Ezt vette észre egy nála kétszer idősebb férfi, aki szerelmet ígérve arra is rávette a naiv lányt, hogy prostituáltként dolgozzon neki. A lány kálváriájának a részleteit a Baon.hu írta meg.

Prostituáltként dolgozott a fiatal lány a „szerelmének” a tanulás helyett

Fotó: Illusztráció (Nataliya Vaitkevich/Pexels)

Prostituált a két szék között

A lány 2024 karácsonyának idején ismerkedett meg a későbbi kihasználójával Kecskeméten. A férfi egyből felismerte benne a kihasználható áldozatot. Tisztában volt vele, hogy a lány gyakran kerüli az iskolát, nincs önálló jövedelme, és a szüleivel is zűrös viszonyban van. Tudta, hogy a lány kiszolgáltatott helyzetben van, és érzelmileg könnyen kihasználható, könnyedén az ujja köré csavarta.

Egy idő múlva a férfi dominánsként kezdett vele viselkedni, a lány ellentmondásait agresszióval torolta meg, gyakran megütötte, így az áldozata egyre inkább kezdett tőle félni.

Ez a félelem odáig vezetett, hogy a lány arra is hajlandó volt, hogy prostituáltként dolgozzon az érzelmi zsarolójának.

A vádlott azzal hitegette, hogy elveszi feleségül. Ezért feküdt le pénzért idegen férfiakkal, mert azt hitte, ebből a pénzből új életet kezdhetnek egy másik városban.

A lánynak végül elege lett ebből a kapcsolatból, hazament a szüleihez. De mivel nem fűlött a foga a tanuláshoz, a szüleivel való konfliktusa nem csillapodott. Ezért ismét elszökött otthonról, és az őt kihasználó férfihez menekült, aki őt újból prostitúcióra akarta kényszeríteni. Amikor a lány ellenállt neki, a nyílt utcán verte és alázta meg.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit az emberkereskedelem súlyosabban minősülő – tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, szexuális cselekmény végzésére rábírással, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett – bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja, és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni

– tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei hírportál.