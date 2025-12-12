Terror a pszichiátrián: betegtársára támadt egy páciens Szegeden

Hírlevél
Egy ápolt támadt rá betegtársára a szegedi klinikán. Az emberölési kísérlet a pszichiátria falai közt történt.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az MTI-nek, hogy csütörtökön egy pszichiátriai kezelés alatt álló páciens támadt betegtársára a szegedi klinikán. Az erőszakos cselekmény körülményeinek tisztázására vizsgálatot indítottak – írta a Délmagyar.hu.

kényszerzubbony, őrült, gyógykezelés, kényszergyógykezelés, pszichiátria
Pszichiátriai kezelés alatt álló beteg támadt társára
Fotó: Pexels.com/Marko Garic

Emberölési kísérlet a pszichiátria falai között

A szegedi klinikán történt támadás során a megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ közleménye szerint a Pszichiátriai Klinika mindkét páciens ellátását komoly odafigyeléssel és gondossággal végezte, a hazai és nemzetközi irányelveknek megfelelően. Az intézmény hangsúlyozta, hogy az értesítési lánc megfelelően működött, és a rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.

Míg a szegedi pszichiátriai eset még a vizsgálat fázisában van, addig az országot újabb szörnyű hír rázta meg. Egy Miskolcon eltűnt családdal kapcsolatban kettős tragédia történt, miután a rendőrség holttestet talált egy eltűnt férfi lakásában.

 

