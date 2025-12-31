Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

A publicista beszámolója alapján több rendőrautó jelent meg az otthona előtt. A Blikk szerint Puzsér Róbert azt mondta, a rendőrök a házibulijában szórakozókat igazoltatták, és azokat is próbálták megtalálni és megállítani, akik a hatósági intézkedések előtt elindultak a lakásáról. Elmondása szerint több embert még a taxiból is kiszállítottak, és több autót is megállítottak a környéken.
Csak utólag tudtam meg, hogy már a távozásom után Puzsér lakása körül több rendőrautó is cirkált, sőt valami rendőrségi mikrobusz is, nyilván csoportos őrizetbevételre készülve, aztán a hazafelé igyekvőket igazoltatták, átkutatták, még a taxikat is. Kábítószert nem találtak. Egy srác meséli, hogy valami bőrkabátos idegenek a lakásba is felmentek nézelődni, mintha ők is vendégek lettek volna”
– írta keddi Facebook-bejegyzésében Farkas Attila Márton író.
A Blikk azt írja, az újságírók megkeresték a rendőröket, hogy megtudják, miért volt szükség hatósági fellépésre. A rendőrség a válaszában általános jogszabályi felhatalmazásra hivatkozott. Azt mondták, lehetőségük van igazoltatni, illetve indokolt esetben átvizsgálni személyeket a közrend és a közbiztonság védelme, valamint a bűncselekmények megelőzése érdekében.
Drogot kerestek Puzsér Róbertnél?
Arra azonban már nem tértek ki, hogy konkrétan mi indokolta az intézkedést Puzsér Róbert lakásánál, illetve hogy a házibuliról távozó vendégek esetében felmerült-e bármilyen jogsértés gyanúja.
A hatóság válaszából mindössze annyi derült ki, hogy az intézkedések jogszerű keretek között zajlottak.
Az eset nem elszigetelt jelenség: az elmúlt időszakban több ismert szereplő is a rendőrség látókörébe került. Korábban nagy visszhangot keltett, hogy T.Dannynél, és ByeAlexnél is kábítószert találtak rendőri intézkedés során.
