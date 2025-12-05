Megszólalt a rendőrség a veszprémi börtönben meghalt rab ügyében

Néhány nappal a szabadulása előtt meghalt egy 36 éves rab a veszprémi börtönben – adta hírül a Veol.hu. A háromgyerekes családapának már csak hat napot kellett volna az intézményben töltenie. A balliberális média a férfi családjára hivatkozva azt állítja, hogy a rabot zárkatársai ölték meg, ám a rendőrség hivatalos közleményéből egy másik kép rajzolódik ki.

Meghalt egy rab a veszprémi börtönben, a rendőrség és a büntetés-végrehajtás is vizsgálatot indított

Meghalt a rab, vizsgálat indult

A balliberális médimok az esetet közvetve ismerő forrásokra hivatkozva azt írják: a férfit egy székkel verhették meg és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

A rab felesége azt állította: úgy tájékoztatták a börtönből, hogy a férje párnacsata közben sérült meg. A zárójelentés szerint a rab halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta.

A Veol.hu megkereste a rendőrséget, amely közölte:

a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozást rendelt el. A büntetőeljárás feladata a körülmények teljeskörű tisztázása, amely jelenleg is zajlik. A mai napig rendelkezésre álló adatok alapján eddig bűncselekmény gyanújára okot adó körülmény nem merült fel.

Vagyis az elsődleges adatok szerint a férfi baleset során szerezte sérüléseit, nem bántalmazás során.

A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatot indított, szerintük ugyanis az őrök nem hibáztak, mivel amikor észlelték, hogy a sértett a padlón fekszik, megkezdték az ellátását és mentőt hívtak hozzá.

