rablás

Rablót keres a rendőrség – jelentkezzen, ha tudja, hol van Budai Tamás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves férfi ellen. A rablás december 5-én, pénteken késő este történt Dorogon.
A megalapozott gyanú szerint a fiatal férfi december 5-én 23:00 óra körüli időben Dorogon, egy üresen álló telep egyik irodaépületében az ott lévő sértettől pénzt követelt, majd egy fahusánggal meg is ütötte. A tettes elvette a férfi pénzét, mobiltelefonját, cigarettáját, majd elmenekült. A Dorogi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást – tette közzé a Police.hu.

Felfegyverkezve elkövetett rablás miatt körözik a 24 éves Budai Tamást
 Felfegyverkezve elkövetett rablás miatt körözik a 24 éves Budai Tamást Fotó: Police.hu

A rendőrég információi szerint a bűncselekményt a 24 éves Budai Tamás követte el, ellene elfogatóparancsot adtak ki.

Jelentkezzen, ha tud bármit a rablás elkövetőjéről

A hatóság kéri, hogy aki a képen látható személy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón, esetleg a 06-34-517-777-es telefonszámon.

