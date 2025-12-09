Három támadás egyetlen éjszaka alatt, most ítélet született a miskolci rém ügyében

2024. augusztus 16-án egy éjszaka alatt három rablást is elkövetett egy férfi. A Miskolci Járásbíróság ítéletéből is kiderült, hogy a vádlott nem finomkodott – írta a Boon.hu.

Brutális módszerekkel történt a rablás

Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A rablás több ütemben zajlott

Az első támadásnál egy ittas férfi volt az áldozat. Miután a támadó ököllel arcon vágta, elvette a nyakában és kezében szorongatott táskáját, majd futva eliszkolt. Nem sok idő elteltével a második áldozatot is kiszemelte, aki egy padon alvó személy volt. Tőle egy üveg bort tulajdonított el. A harmadik áldozata egy kiskorú társaságában sétáló férfi volt, akit felszólított zsebei kiürítésére és értékei átadására. Mivel ez nem történt meg, a vádlott azonnal tarkón ütötte az előbb lopott borospalackkal, majd addig ütötte a földön, amíg el nem érte célját. A gyermek közben annyira megrémült, hogy elszaladt a helyszínről.

A vádlott az előkészítő ülésen mindent beismert és le is mondott tárgyalási jogáról. A bíróság végül 3 év 8 hónap szabadságvesztésre, valamint 4 év közügyektől való eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a kár megtérítésre.

Enyhítő körülményként figyelembe vették, hogy korábban nem volt büntetve, hogy fiatal felnőtt, illetve, hogy a kár egy részét megtérítette. Súlyosbító tényezőnek viszont a bűncselekmény sorozatjellegére hivatkoztak, illetve az, hogy Miskolcon megszaporodtak a vagyon elleni bűntettek.

A vádlott védője fellebbezett, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt tartott, mielőtt arról nyilatkozna, kíván-e ő is jogorvoslatot.

