Martonvásári rablás: ócska trükkel próbálták becserkészni a családot

Martonvásáron december 7-én délután olyan rablás zajlott a Deák Ferenc utcában, mintha valaki túltolta volna a keményfiú szerepet egy amatőr próbafelvételen. Egy férfi a családjával sétált, amikor melléjük ért egy bordó autó, benne három utassal – írta a Feol.hu.

Gyorsan elfogták a martonvásári rablás elkövetőit

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Rablás miatt riasztották a rendőröket

A trió első körben csak cigarettát kért. Aztán pénzt. Amikor kiderült, hogy egyik sem áll rendelkezésre, a kedélyük egy pillanat alatt átcsapott agresszióba. A támadók indulatait a balhé előtt elfogyasztott alkohol és kábítószer is táplálta.

Kiszálltak az autóból, ketten lefogták az apát, harmadik társuk pedig úgy arcon vágta, hogy eltört az orra és megsérült a bal szeme. A férfi segítségére siető húga is áldozattá vált: a dulakodásban eltört a jobb kezének gyűrűsujja.

A rendőröknek nem kellett sokáig keresgélniük, a bejelentés után azonnal a helyszínre indultak, és a megadott járműleírás alapján rövid időn belül kiszúrták a bordó autót. A 25 éves Csabát és a 20 éves Marcellt hamar elfogták. A 22 éves baracskai sofőr másnap önként sétált be a rendőrségre, hogy feladja magát.

A három férfit őrizetbe vették, rablás bűntett kísérlete és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, és indítványozták letartóztatásukat.

