Még a karácsony sem szent: saját nagyapját rabolta ki a férfi

Egy kutya ugatása riasztotta fel az idős férfit, aki a villany felkapcsolása után filmbe illő jelenetet látott, ugyanis egy kapucnis alak lopakodott az ajtóban, akinek arca el volt rejtve, hangja pedig el volt torzítva. Ám hiába próbált a betolakodó inkognitóban maradni, a nagypapa egy pillanat alatt felismerte, hogy saját unokája áll vele szemben, akinek majd a rablás bűncselekményéért kell felelnie – írta a Bors.

Szenteste történ a megdöbbentő rablás

A 40 éves férfi nem beszélgetni érkezett nagyapjához, célja egyértelműen a lopás volt. Előbb a sértett hasához, majd a nyakához szorított egy tokban lévő kést, miközben pénzt követelt. A nagypapa az életét féltve átadott 300 ezer forintot abban bízva, hogy ezzel véget ér a fenyegetés és a rémálom.

A rablás után azonnal kattant a bilincs

A bűntett után értesítette a sértett a rendőröket, és a hatóságok gyorsan az elkövető nyomába eredtek. Néhány órán belül el is fogták a helyi lakost, akit rablás büntette miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek, a bíróság végül elrendelte letartóztatását.

