Miskolcon ismét elszabadultak az indulatok, de most a rablók is pórul jártak

Miskolcon még márciusban történt az eset, amikor egy késő esti találkozásból percek alatt csúnya helybenhagyás és rablás lett – írta a Boon.hu.

A rablás után most a bíróság ítéletére várnak az elkövetők

Fotó: MW

Az eset egy rosszul sikerült kocsmai történetre emlékeztet, hiszen két férfi összefutott egy erősen ittas sétálóval, az egyikük pedig szóváltásba keveredett vele. A vita hamar tettlegességig fajult, és mire a férfi földre került, már elvesztette eszméletét. A vádlottak ekkor elvették a férfi ékszereit és karóráját, aminek értéke meghaladta a félmillió forintot.

A rablás nem maradt következmények nélkül

A tettesek magára hagyták az áldozatot, majd elsétáltak, mintha mi sem történt volna. Két nappal később

az egyikük egy lépcsőházban rátámadt egy arra haladó nőre, akit minden előzmény nélkül fogdosni kezdett. A rövid, de szeméremsértésnek minősülő tett végleg megpecsételte a férfi sorsát.

A páros mindkét tagja büntetett előéletű, így most letartóztatásban várják, hogy mennyi szabadságvesztést szab ki rájuk a bíróság.

