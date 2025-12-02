Akciófilm élesben: baltákkal raboltak ki egy ékszerboltot seperc alatt – videó

Villámgyorsan és összehangoltan rámoltak ki egy ékszerboltot Pozsonyban. A szlovák főváros Aranyhomok (Zlaté Piesky) nevű városrészének egyik bevásárlóközpontjában játszódott le az akciófilmbe illő jelenet. Az esetről a Blikk számolt be a felvidéki Új Szóra hivatkozva. A rablást az ékszerüzlet kamerája is megörökítette.

Rablás Pozsonyban, villámgyorsan rámoltak ki egy ékszerboltot Fotó: szlovák rendőrség/Új Szó

Rablás hollywoodi recept szerint

November 28-án, pénteken, este hat óra magasságában az ominózus bevásárlóközpontban nyüzsögtek az emberek. A békés hangulatot azonban egy váratlan és sokkoló rablás zavarta meg, persze csak azoknál, akik egyáltalán észrevették, hogy a közelükben éppen egy ékszerüzletet pakoltak ki. A fosztogatásról videófelvétel is készült.

Minden hihetetlenül gyorsan történt, a szlovák média kiemelten kezeli a pénteki rajtaütést, ami most lázban tartja az északi szomszédok közvéleményét.

A videófelvétel tanúsága szerint az egész akció kevesebb mint fél perc alatt lezajlott. Hat fehér overallba öltözött személy rontott be fejszékkel és kalapácsokkal az ékszerboltba, az arcukon fekete maszkkal. Az üzlet üvegpultjait összetörve estek neki az ékszereknek. Az üzlethelyiségben hatan szorgoskodtak, egy társuk a bolt előtt őrködött. Az egész rablást az áruház biztonsági kamerája is megörökítette,

a felvételek tanúsága szerint az egész akció 24 másodpercig tartott.

A rablásról készült videót a szlovák rendőrség a közösségi oldalán tette közzé:

A szlovák Noviny.sk hírportál szerint a rendőrség nagy erőkkel nyomoz a hét elkövető után, akik akár 12 év börtönt is kaphatnak, igaz, először el kéne őket kapni. A rablás során személyi sérülés nem történt, és a rendőrség azt feltételezi, hogy a tettesek személyautókkal léptek meg a helyszínről.

A hivatásos szervek szemtanúkat keresnek, elsősorban arra kíváncsiak, hogy a rablók milyen módon mentek be a bevásárlóközpontba, hol öltöztek át, ha átöltöztek, az egész akcióból a vásárlók mit érzékeltek.

Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy a rablók által elvitt ékszerek mennyit érnek.

