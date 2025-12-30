Hírlevél
Rejtelt veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

Videón a rablás a HÉV-megállóban – idős nő az áldozat

Megdöbbentő képsorokat osztott meg közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. A rablás során egy idős asszonyt támadtak meg egy szigetszentmiklósi HÉV-megállóban.
Rablás történt december 24-én egy szigetszentmiklósi HÉV-megállóban. A Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán most közzétett felvételen tisztán látszik, hogy egy fiatalember odalépett egy idősebb hölgyhöz azzal, hogy megkérdezze a pontos időt. Valójában azonban nem ez érdekelte, sokkal inkább a nő értékeire fájt a foga. 

Rablás szenteste napján
Rablás szenteste napján, hamar kattant a bilincs az elkövető csuklóján Fotó: illusztráció/Shutterstock

A videón látható, amint az elkövető dulakodni kezdett a nővel, majd elvette a táskáját és elfutott vele. A szigetszentmiklósi zsaruk gyors intézkedésének köszönhetően azonban nem jutott messzire: a rablót rövid időn belül elfogták. 

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljunk rablás áldozatává:

  • Ha egy ismeretlen megszólít, légy gyanakvó, tarts nagyobb távolságot.
  • Megállókban, pályaudvarokon állj inkább forgalmas, jól belátható helyre, esetleg mások közelébe.
  • Ha bajba kerülsz, ne maradj csendben! A hangos segítségkérés sokszor elég ahhoz, hogy elriassza a támadót.
  • Gyanús helyzetet látsz? Szólj azonnal a rendőrségnek!

A kerepesi HÉV-megállóban vágta át lánya zaklatójának torkát egy apa. Az önkéntes igazságosztó most emberölés kísérlete miatt állhat bíróság elé. A témáról bővebben itt olvashat.

 

