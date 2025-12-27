A legrosszabbkor kapott segítséget egy vérző férfi

Hírlevél
Gyulán novemberben egy férfit láttak vérző sebbel botorkálni az utcán. Kiderült, hogy a férfi nem áldozat volt, hanem a rabló, aki menekülés közben a saját bénázásának köszönhetően sérült meg.
Idén novemberben a sarkadi kapitányság egyik járőre a városban egy vérző férfival találkozott. A rendőr ekkor még nem tudta, hogy a férfi valójában egy rablás elkövetője. A rabló nem sokkal korábban egy idős férfi udvarára tört be, bántalmazta őt, és pénzt követelt tőle – írta a Beol.hu.

A férfi, aki profi rablónak tűnt, végül a saját bénázásának köszönhetően került rendőrkézre Gyulán
Fotó: Shutterstock 

Áldozatnak hitték a rablót

Menekülése közben kitört egy ablaküveg, és a rabló megsérült, de nem vitt el semmit. Szerencséjére – vagy épp ellenkezőleg – egy járőr arra járt, és azonnal mentőt hívott hozzá. 

Ezután érkezett a 112-es bejelentés a rablásról, és hirtelen kiderült, hogy a sérült valójában a keresett elkövető volt.  Végül a gyulai autóbusz-állomáson fogták el, ahova a kórházi ellátás után ment és őrizetbe vették.

A gyors fellépés a Martonvásáron történt december 7-ei rablásnál is kulcsfontosságú volt, ahol egy családra támadt három férfi, de a rendőrök azonnali intézkedésének köszönhetően a gyanúsítottakat még aznap elfogták.

 

