A legrosszabbkor kapott segítséget egy vérző férfi

Idén novemberben a sarkadi kapitányság egyik járőre a városban egy vérző férfival találkozott. A rendőr ekkor még nem tudta, hogy a férfi valójában egy rablás elkövetője. A rabló nem sokkal korábban egy idős férfi udvarára tört be, bántalmazta őt, és pénzt követelt tőle – írta a Beol.hu.

A férfi, aki profi rablónak tűnt, végül a saját bénázásának köszönhetően került rendőrkézre Gyulán

Fotó: Shutterstock

Áldozatnak hitték a rablót

Menekülése közben kitört egy ablaküveg, és a rabló megsérült, de nem vitt el semmit. Szerencséjére – vagy épp ellenkezőleg – egy járőr arra járt, és azonnal mentőt hívott hozzá.

Ezután érkezett a 112-es bejelentés a rablásról, és hirtelen kiderült, hogy a sérült valójában a keresett elkövető volt. Végül a gyulai autóbusz-állomáson fogták el, ahova a kórházi ellátás után ment és őrizetbe vették.

A gyors fellépés a Martonvásáron történt december 7-ei rablásnál is kulcsfontosságú volt, ahol egy családra támadt három férfi, de a rendőrök azonnali intézkedésének köszönhetően a gyanúsítottakat még aznap elfogták.