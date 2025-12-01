Vércse felé vezették a rendőröket a Radics-gyilkosság szálai

Ahogy az Origo is megírta, 40 milliót kaphat az az informátor, aki segít a nyomozóknak egy 23 évvel ezelőtti rejtélyt megoldani. 2002. január 23-án a tárnoki Vörösmarty utcai házukból ismeretlen körülmények között eltűnt Bihon Lászlóné, a gyerek Bihon Sára és Radics Attila. A nyomozók információi szerint bűncselekmény áldozatává váltak. 40 millió ütheti a markát annak, aki tudja, mi történt velük, hol van a holttestük. Ekkora ugyanis a nyomravezetői díj a Radics-gyilkosság ügyében.
Radics Attila a hazai alvilág egykorai vezéreként számon tartott, az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerős büntetését töltő Portik Tamás katonája volt. A férfi élettársát utoljára a postán látták az eltűnése napján. Amikor délután a nagyobbik gyerek, Fanni hazaért az iskolából, a ház összes ajtaját nyitva találta.
Nyolc hónapos kistestvére az emeleten sírt, és rajta kívül senki más nem volt otthon.
Amikor körbe nézett, megértette, hogy segítséget kell hívnia, mert a nyomok arra utaltak, hogy történt velük valami. Átszaladt a szomszédba.
Vércse és Hatyi neve is felmerült a Radics-gyilkossággal kapcsolatban
A lakásban vért és falban lévő golyónyomokat találtak a rendőrök. A nyomozók arra jutottok, hogy a két felnőttet és a 3 éves kislányt megölték. A Magyar Nemzet információi szerint a nyomozók mára sok mindent kiderítettek. Még azt is sejtik, ki állhat a család kiírtásának hátterében. Alvilági körökben azt suttogják, hogy azt az autót is megtalálták, amivel elvitték a három holttestet.
Először az került gyanúba, aki utoljára látta Radicsot, és haza is vitte, aztán egy másik, mára jól ismert bűnöző. 2003 áprilisában jutottak hozzá értékesnek vélt információkhoz a nyomozók. Történt ugyanis, hogy Hatvani István, alias Hatyi - aki Prisztás József meggyilkolása miatt ül börtönben - féltékenységi indíttatásból meg akarta ölni a feleségét, és ehhez hangtompítós fegyvert, és némi robbanóanyagot is beszerzett.
Az asszony pedig félelemében - ahogy alvilági körökben mondogatják - énekelni kezdett a rendőröknek.
Elmondta, hogy férje lépten-nyomon azt hangoztatja, neki már mindegy, mert sok ember likvidált. Ezt a Radics-gyilkossággal kapcsolatban rögzítették a rendőrök.
Aztán a nyomozás szálai F. Istvánhoz vezették a rendőröket, akit Portik köreiben csak Vércse néven emlegettek. A férfi különösen azután lett gyanús, hogy még azt sem volt hajlandó elárulni, mit csinált az élettársak és a kislány eltűnésének napján.
Most nagyon úgy tűnik, hogy Radics megölésére (is) Portik Tamás adott parancsot, aki ekkor már elszabadult ágyúgolyóként likvidált mindenkit, aki valamiért az útjában állt, mint például Prisztás József vagy az Aranykéz utcai áldozat, Boros Tamás vagy akiért fizettek neki, lásd: Fenyő János.
Egykori katonájának ugyanis köze lehetett Seress Zoltán halálához, akit 1999-ben lőttek le Tahitótfaluban az üzlettársával együtt Portik Tamás megbízására.
Portik meghallotta,
- hogy Radics ezzel a gyilkossággal hencegett, amikor drogozott és ivott,
- aztán a férfi még meg is fenyegette a főnököt azzal, hogy a többi cinkes ügyéről is kitálal a zsaruknak.
A fénykorában lévő Portik ezt aligha hagyhatta annyiban.