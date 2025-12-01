Vércse felé vezették a rendőröket a Radics-gyilkosság szálai

Ahogy az Origo is megírta, 40 milliót kaphat az az informátor, aki segít a nyomozóknak egy 23 évvel ezelőtti rejtélyt megoldani. 2002. január 23-án a tárnoki Vörösmarty utcai házukból ismeretlen körülmények között eltűnt Bihon Lászlóné, a gyerek Bihon Sára és Radics Attila. A nyomozók információi szerint bűncselekmény áldozatává váltak. 40 millió ütheti a markát annak, aki tudja, mi történt velük, hol van a holttestük. Ekkora ugyanis a nyomravezetői díj a Radics-gyilkosság ügyében.

Portik Tamás katonája volt a Radics-gyilkosság áldozata Fotó: Kurucz Árpád

Radics Attila a hazai alvilág egykorai vezéreként számon tartott, az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerős büntetését töltő Portik Tamás katonája volt. A férfi élettársát utoljára a postán látták az eltűnése napján. Amikor délután a nagyobbik gyerek, Fanni hazaért az iskolából, a ház összes ajtaját nyitva találta.

Nyolc hónapos kistestvére az emeleten sírt, és rajta kívül senki más nem volt otthon.

Amikor körbe nézett, megértette, hogy segítséget kell hívnia, mert a nyomok arra utaltak, hogy történt velük valami. Átszaladt a szomszédba.

Vércse és Hatyi neve is felmerült a Radics-gyilkossággal kapcsolatban

A lakásban vért és falban lévő golyónyomokat találtak a rendőrök. A nyomozók arra jutottok, hogy a két felnőttet és a 3 éves kislányt megölték. A Magyar Nemzet információi szerint a nyomozók mára sok mindent kiderítettek. Még azt is sejtik, ki állhat a család kiírtásának hátterében. Alvilági körökben azt suttogják, hogy azt az autót is megtalálták, amivel elvitték a három holttestet.

Először az került gyanúba, aki utoljára látta Radicsot, és haza is vitte, aztán egy másik, mára jól ismert bűnöző. 2003 áprilisában jutottak hozzá értékesnek vélt információkhoz a nyomozók. Történt ugyanis, hogy Hatvani István, alias Hatyi - aki Prisztás József meggyilkolása miatt ül börtönben - féltékenységi indíttatásból meg akarta ölni a feleségét, és ehhez hangtompítós fegyvert, és némi robbanóanyagot is beszerzett.

Az asszony pedig félelemében - ahogy alvilági körökben mondogatják - énekelni kezdett a rendőröknek.

Elmondta, hogy férje lépten-nyomon azt hangoztatja, neki már mindegy, mert sok ember likvidált. Ezt a Radics-gyilkossággal kapcsolatban rögzítették a rendőrök.