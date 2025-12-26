A budai alsó rakpart köveire zuhant egy ember

Karácsony első napjának estéjén a rakparti kövezésre zuhant egy ember az I. kerületben, az Angelo Rotta rakparton. A bajbajutotthoz a fővárosi hivatásos tűzoltók több egységgel vonultak ki, a rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végezték a mentést – közölte a katasztrófavédelem.

Nem a mostani volt a első zuhanásos baleset a rakparton

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Összehangolt mentőakció az alsó rakparton

A mentők létrán ereszkedtek le a szerencsétlenül járt személyhez, majd stabilizálták az állapotát, és felkészítették a szállításra. A mentéshez a tűzoltók kötéltechnikát és hordágyat alkalmaztak, amellyel biztonságban feljuttatták a rakpart felső szintjére. A sikeres kiemelést követően a mentők kórházba szállították a sérültet.

Augusztus egyik éjjelén, szintén Budapesten, az idősebb Antall József rakparton zuhant egy fiatal lány a köves területre. Az akkori mentésről írt cikkünket elolvashatja itt.