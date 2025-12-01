Holttestet találtak Nagylócon

Nagylócon kedd éjjel egy körülbelül hetvenéves nő otthonába betörtek, bántották a házigazdát és elvitték az értékeit. Az asszony másnap reggel értesítette a hatóságokat a támadásról. Ezután találtak rá a betörő holttestére, egyelőre rejtély, hogy halt meg – írta meg a Nool.hu.

Rejtélyes holtestet találtak Nagylócon, miután egy férfi betört egy hetvenéves nő házába

Fotó: Police.hu

Rejtélyes haláleset

A hírportál információi szerint a halott férfi közvetlenül a támadás után halt meg, egyébként nemrég költözött a faluba. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A helyi lakosok döbbenten állnak a történtek előtt.

