Holttestet találtak Nagylócon

Egy csendes nagylóci éjszakán durva bűncselekmény történt. Egy idős asszonyt elvertek és kiraboltak, másnap pedig előkerült a támadó holtteste, rejtély, hogy halt meg.
Nagylócon kedd éjjel egy körülbelül hetvenéves nő otthonába betörtek, bántották a házigazdát és elvitték az értékeit. Az asszony másnap reggel értesítette a hatóságokat a támadásról. Ezután találtak rá a betörő holttestére, egyelőre rejtély, hogy halt meg – írta meg a Nool.hu.
Rejtélyes haláleset
A hírportál információi szerint a halott férfi közvetlenül a támadás után halt meg, egyébként nemrég költözött a faluba. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A helyi lakosok döbbenten állnak a történtek előtt.
