Videón a lezuhanó orosz katonai óriásgép utolsó pillanatai

Döbbenetes felvételek láttak napvilágot hétfőn annak az orosz katonai repülőgépnek a katasztrófájáról, amely hat nappal ezelőtt a levegőben szétesett és egy víztározóba zuhant. A fedélzeten tartózkodó hét emberből egy sem élte túl a balesetet – adta hírül a The Sun brit bulvárlap.

Már a levegőben széttört az An-22-es teherszállító repülőgép, a köztéri kamerafelvételen jól látható, hogy a farokrész kis híján merőlegesen áll a törzshöz képest

Fotó: East2West

Darabokra tört a levegőben az orosz repülő

A lezuhant gép egy An-22-es katonai szállítórepülő volt, amely egykor a világ legnagyobb ilyen típusú eszköze volt. A felvételeken jól látható, hogy a repülő már levegőben széttört, a gép farokrésze pedig leszakadt már a becsapódást megelőzően.

A tragédia az Ivanovo régióban, Moszkvától északkeletre történt, vagyis az orosz-ukrán háború frontvonalától meglehetősen távol. A repülő a közeli Uvodi-víztározóba csapódott. Az első hírek szerint a szállítógépen javításokat végeztek a baleset előtt, ám Oroszország 308. számú Repülőgép-javító Üzeme határozottan cáfolta ezeket az értesüléseket. Felmerült, hogy a repülő túl volt terhelve, illetve az is, hogy a szerencsétlenséget tűz vagy robbanás előzte meg, ám erre majd a hivatalos vizsgálat fog választ adni. Az An-22-es úticéljáról, rakományáról, küldetéséről pontos adatokat nem közöltek az orosz hatóságok.

Búvárok kutakodnak a roncsoknál

A helyszínen tartózkodó orosz katasztrófavédelem búvárai a hatodik napja merülnek le Uvodi-víztározóba, hogy felhozzák a roncsdarabokat, a víz jéghideg és hét méter mély. Az Orosz Védelmi Minisztérium különbizottságot küldött a helyszínre a repülőgép tragédiájának kivizsgálására.

Az An-22-es 1969-ben állt szolgálatba a szovjet hadseregben és ez volt az utolsó ilyen gép, amely még aktív szolgálatot teljesített. Alekszej Zaharov repülési szakértő szerint a katonai vezetés azért ragaszkodott a típushoz, mert az An-22 egyedülálló teherbírás-teljesítmény-hatótávolság kombinációval rendelkezik. Mint fogalmazott: vannak olyan feladatok, amelyeket sem az Il–76, sem az An–124 nem képes ellátni, kizárólag az Antei. Az An-22 közel 57 méter hosszú, 64 méteres szárnyfesztávolságú, négy turbólégcsavaros hajtóművével akár 80 tonnát is a levegőbe emel.