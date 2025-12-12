Fejre állt a piától, majd borította az autót is asszonyostul

Hírlevél
Felöntött a garatra rendesen, mégis a volán mögé ült. A részeg sofőr elkerülhette volna a súlyos balesetet, de az alkohol győzött a józan ész felett.
Elképesztő felelőtlenségről számolt be a Bors, csak a szerencsén múlt, hogy nem halálos tragédia lett a történet vége. A részeg sofőr a feleségével együtt kelt útra, a megengedett alkoholmennyiség négyszeresével a vérében ült be a kocsiba.

részeg
A részeg sofőr a felesége életét is kockára tette Fotó: Magyarország Ügyészsége/Bors

Részeg sofőr zúzta össze magát a feleségével együtt

A férfi egy balos kanyarban lesodródott az úttestről Nagykáta közelében, az autója a levegőbe emelkedve pördült meg, majd egy ingatlan betonkerítésébe vágódott. A felesége mellette ült, mindkettőjüket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni

– írta meg a Bors.

Ajtóval együtt zuhant ki a driftelő kocsiból a részeg sofőr

Az autó többször megpördült, végül az oldalára borulva csapódott a földbe. A vezetője már rég nem volt benne, ajtóstul zuhant ki a kocsiból, és az úttest másik oldalán landolt. A részeg sofőr súlyosan megsérült, most pedig szeme kell néznie tette következményeivel. Kiváncsi a részletekre? Az Origóra kattintva elolvashatja.

 

