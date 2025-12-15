Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Ezt tudnia kell!

Új szabályok jövőre, autósok, figyelem! – ezek nélkül megbírságolhatják

roadpol

ROADPOL: mától egy héten át fokozott ellenőrzéseket tartanak hazánk közútjain

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendőrség bejelentése szerint 2025. december 15. és december 21. között kiemelt figyelmet fordítanak a közúti közlekedés biztonságára, és intenzív ellenőrzéseket tartanak Magyarországon. Az akció a ROADPOL ellenőrzési tervének részeként valósul meg a kijelölt időszakban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
roadpolmagyarországittas bódultrészeg sofőrrészegdrogellenőrzésalkoholakció

Az ellenőrzések az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (röviden ROADPOL) éves operatív terve szerint valósulnak meg a magyar közutakon – írta a Police.hu.

ROADPOL az utakon egy hétig
ROADPOL az utakon egy hétig
Fotó:  Police.hu 

Ez a ROADPOL-akció célja

A mostani ellenőrzések fő fókusza Magyarország teljes területén a járművezetők ittas vagy bódult állapotának kiszűrése. A hatóságok elsődleges célja a közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a balesetek számának csökkentése. A rendőrség mottója: garantálni, hogy mindenki biztonságban hazaérjen!

Miközben a ROADPOL-akció keretében a magyar rendőrség országszerte fokozottan ellenőrzi az ittas és bódult járművezetőket, a Balaton környékén máris sikeres akciót hajtottak végre a rendőrök. Több sofőr is lebukott, miután pozitív eredményt hozott a drogtesztjük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!