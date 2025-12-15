ROADPOL: mától egy héten át fokozott ellenőrzéseket tartanak hazánk közútjain

Az ellenőrzések az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (röviden ROADPOL) éves operatív terve szerint valósulnak meg a magyar közutakon – írta a Police.hu.

ROADPOL az utakon egy hétig

Fotó: Police.hu

Ez a ROADPOL-akció célja

A mostani ellenőrzések fő fókusza Magyarország teljes területén a járművezetők ittas vagy bódult állapotának kiszűrése. A hatóságok elsődleges célja a közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a balesetek számának csökkentése. A rendőrség mottója: garantálni, hogy mindenki biztonságban hazaérjen!

Miközben a ROADPOL-akció keretében a magyar rendőrség országszerte fokozottan ellenőrzi az ittas és bódult járművezetőket, a Balaton környékén máris sikeres akciót hajtottak végre a rendőrök. Több sofőr is lebukott, miután pozitív eredményt hozott a drogtesztjük.