Megdöbbentő részletek derültek ki a Rob Reiner meggyilkolása előtti estéről

Sokkhatásként érte a filmvilágot a hír, hogy Los Angeles-i otthonukban holtan találták a neves rendezőt, Rob Reinert és feleségét, Michele-t. A helyszíni szemle adatai alapján a házaspárt megkéselték, a bűncselekménnyel pedig saját fiukat, a 32 éves Nick Reinert gyanúsítják, akit a rendőrség már le is tartóztatott – írta a Blikk.hu. A férfi most óvadék nélkül, őrizetben várja a tárgyalást. Az indítékok mögött a nyomozók szerint évtizedes családi feszültségek, kezeletlen traumák és kábítószer-problémák állhatnak, amelyeknek baljós előjeleit a sajtó már a család legutóbbi közös fotóin is felfedezni vélte.

Saját fia végezhetett a legendás rendezővel és feleségével, Rob Reinerrel és feleségével

Fotó: Northfoto

Saját lányuk talált Rob Reinerre és feleségére

A Los Angeles-i hatóságokat vasárnap délután riasztották a filmes házaspár otthonához, ahol lányuk, Romy szörnyű felfedezést tett: holtan találta szüleit. A tragédia napján a pár még az Obama házaspárral találkozott volna, ehelyett helyszínelők lepték el a házukat. Bár a hivatalos szervek szűkszavúak, a TMZ úgy értesült,

hogy az áldozatokkal brutális módon, a torkuk elvágásával végeztek.

A rablási és gyilkossági ügyekre szakosodott nyomozók gyorsan haladtak a nyomozással, így már hétfő hajnalban bilincs kattant a 32 éves Nick Reiner csuklóján. Jim McDonnell rendőrfőkapitány megerősítette a hírt, miszerint a fiút gyanúsítják a szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner megölésével. A férfi óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon, ügye pedig már kedden az ügyészség elé kerül.

A filmvilág egyik óriását gyászolja

A filmvilág egy igazi óriást veszített el a 78 éves Rob Reiner személyében, aki már gyermekkorában belenőtt a show-bizniszbe. Pályafutása alapjait édesapja, a legendás Carl Reiner fektette le, de Rob a hetvenes években az All in the Family című sorozatban nyújtott alakításával bebizonyította, hogy saját tehetségével is képes meghódítani a közönséget.

Később a kamera túloldalán, rendezőként vált elismert alakká Hollywoodban: az ő nevéhez fűződnek olyan kultikus alkotások, mint a Harry és Sally, A herceg menyasszonya vagy az Egy becsületbeli ügy. Szakmabeli kollégái és tisztelői a televízió- és filmtörténet egyik legmeghatározóbb formálójaként emlékeznek rá, akinek munkássága generációkra volt hatással.