Megdöbbentő részletek derültek ki a Rob Reiner meggyilkolása előtti estéről

Sokkhatásként érte a filmvilágot a hír, hogy Los Angeles-i otthonukban holtan találták a neves rendezőt, Rob Reinert és feleségét, Michele-t. A helyszíni szemle adatai alapján a házaspárt megkéselték, a bűncselekménnyel pedig saját fiukat, a 32 éves Nick Reinert gyanúsítják, akit a rendőrség már le is tartóztatott – írta a Blikk.hu. A férfi most óvadék nélkül, őrizetben várja a tárgyalást. Az indítékok mögött a nyomozók szerint évtizedes családi feszültségek, kezeletlen traumák és kábítószer-problémák állhatnak, amelyeknek baljós előjeleit a sajtó már a család legutóbbi közös fotóin is felfedezni vélte.
Saját lányuk talált Rob Reinerre és feleségére
A Los Angeles-i hatóságokat vasárnap délután riasztották a filmes házaspár otthonához, ahol lányuk, Romy szörnyű felfedezést tett: holtan találta szüleit. A tragédia napján a pár még az Obama házaspárral találkozott volna, ehelyett helyszínelők lepték el a házukat. Bár a hivatalos szervek szűkszavúak, a TMZ úgy értesült,
hogy az áldozatokkal brutális módon, a torkuk elvágásával végeztek.
A rablási és gyilkossági ügyekre szakosodott nyomozók gyorsan haladtak a nyomozással, így már hétfő hajnalban bilincs kattant a 32 éves Nick Reiner csuklóján. Jim McDonnell rendőrfőkapitány megerősítette a hírt, miszerint a fiút gyanúsítják a szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner megölésével. A férfi óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon, ügye pedig már kedden az ügyészség elé kerül.
A filmvilág egyik óriását gyászolja
A filmvilág egy igazi óriást veszített el a 78 éves Rob Reiner személyében, aki már gyermekkorában belenőtt a show-bizniszbe. Pályafutása alapjait édesapja, a legendás Carl Reiner fektette le, de Rob a hetvenes években az All in the Family című sorozatban nyújtott alakításával bebizonyította, hogy saját tehetségével is képes meghódítani a közönséget.
Később a kamera túloldalán, rendezőként vált elismert alakká Hollywoodban: az ő nevéhez fűződnek olyan kultikus alkotások, mint a Harry és Sally, A herceg menyasszonya vagy az Egy becsületbeli ügy. Szakmabeli kollégái és tisztelői a televízió- és filmtörténet egyik legmeghatározóbb formálójaként emlékeznek rá, akinek munkássága generációkra volt hatással.
Látszólagos családi idill
Rob Reiner magánélete legalább olyan mozgalmas volt, mint karrierje: első házasságából született lánya, a ma már 61 éves Tracy után második felesége, Michele Singer Reiner mellett talált rá a tartós boldogságra. A 36 éven át tartó kapcsolatuk alatt három gyermekük született: Nick, Jake és Romy. Bár a 68 éves Michele főként férje munkássága révén vált ismertté, társproducerként ő maga is aktívan kivette részét több filmes produkcióból.
A felszín alatt húzódó feszültségek ellenére a család az utolsó pillanatig az összetartás látszatát keltette, alig néhány héttel a tragédia előtt még közösen vakációztak.
Legkisebb lányuk, a 28 éves Romy az Instagramon osztott meg felhőtlennek tűnő fotókat a tengerparti pihenésről, ahol édesapjával közösen élvezték a vizet. Ezt a látszólagos idillt zúzta szét a mostani brutális bűncselekmény, felszínre hozva azokat a mélyen gyökerező konfliktusokat, amelyek végül a tragédiához vezettek.
Trump is hozzászólt a tragédiához
Rob Reiner nemcsak a filmvásznon, hanem a közéletben is meghatározó figura volt: szenvedélyesen küzdött az azonos neműek házasságáért, és az egyik leghangosabb bírálója volt Donald Trump politikájának. Halála után azonban az elnök megdöbbentő módon reagált a Truth Social felületén. Trump a tragédiát politikai fegyverként használva azt sugallta, hogy a rendezőt saját „Trump-ellenes megszállottsága” és az általa keltett gyűlölet vezette a halálba.
Ez a nyilatkozat még a republikánus körökben is kiverte a biztosítékot. Sokan kegyeletsértőnek és ízléstelennek találták a bejegyzést, különösen annak fényében, hogy a jobboldal korábban élesen kritizálta azokat, akik Charlie Kirk influenszer halálakor hasonlóan érzéketlen megjegyzéseket tettek. Trump saját támogatói közül is többen bocsánatkérésre szólították fel a politikust, amiért a gyilkosság áldozatait ilyen formában támadta.
Viharos kapcsolata volt fiával
A legidősebb Reiner fiú, Nick, az elmúlt években kendőzetlen őszinteséggel vallott zaklatott múltjáról: elárulta, hogy gyermekkorában érzelmileg eltávolodott apjától, és már 15 évesen megkezdődött a drogfüggőséggel vívott küzdelme. Egy 2018-as podcastban beismerte, hogy hamar kiismerte a rehabilitációs intézetek világát, és sokszor csak azért maradt átmenetileg tiszta, hogy hazatérve folytathassa a szerhasználatot.
A férfi függősége súlyos családi konfliktusokhoz vezetett, amelyeket a szülők drasztikus módszerekkel próbáltak kezelni. Nick felidézte, hogy előfordult, amikor szülei a saját vendégházukba zárták be, ahol ő kontrollálhatatlan dührohamot kapott, ezek a korábbi feszültségek és traumák most, a tragédia fényében, baljós megvilágításba kerültek.
Nick Reiner dührohamot kapott
Nick Reiner egy korábbi vallomása szerint a kábítószerek okozta bódulatban teljesen elvesztette az önkontrollját; napokig tartó álmatlanság után válogatás nélkül zúzta szét a családi vendégház berendezését. Ez a dühroham és a folyamatos függőség végül odáig fajult, hogy egy időre az utcára került, ahol saját bevallása szerint csak a szerencsén múlt a túlélése.
A tragikus végkifejlet előtt úgy tűnt, apa és fia a művészet erejével próbálja rendezni viszonyát: közösen írták meg a 2015-ös Being Charlie című film forgatókönyvét, amely Nick kábítószeres küzdelmeit dolgozta fel. Bár Rob Reiner akkoriban úgy nyilatkozott, hogy a közös munka segített elmélyíteni és megerősíteni kapcsolatukat, a mostani események azt mutatják, hogy a mélyben meghúzódó traumákat végül nem sikerült teljesen feloldaniuk.
Azt hitték, a művészet mindent megoldott
A közös film népszerűsítése idején úgy tűnt, a családnak sikerült a művészet segítségével feldolgoznia a múltat. Nick Reiner terápiás eszközként tekintett a közös forgatókönyvírásra, míg édesapja, Rob Reiner élete legszemélyesebb projektjeként jellemezte a munkát, amely segített nekik és feleségének, Michele-nek jobban megérteni fiuk küzdelmeit.
A szülők utólag önkritikát is gyakoroltak: Michele egy korábbi interjúban bevallotta, hogy eleinte túl sokat hallgattak a rehabilitációs szakemberekre, akik manipulátornak bélyegezték a fiukat, Rob pedig sajnálatát fejezte ki, amiért nem bíztak jobban Nickben. Noha a rendezőlelkű apa zseniális tehetségnek tartotta fiát és bízott a közös jövőjükben, Nick végül nem folytatta filmes karrierjét, a remélt családi béke pedig a mostani szörnyű tragédiába torkollt.
Előre látható volt a tragédia?
Bár a BBC rámutatott, hogy Nick Reiner józanságáról és a szüleivel való kapcsolatáról 2018 óta nincsenek biztos információk, az utóbbi időben készült komor családi fotók már sejtettek némi feszültséget. A találgatások helyett azonban a CNN konkrét forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a tragédiát megelőzően súlyos vita robbant ki a szülők és legidősebb fiuk között.
A család a gyilkosság előtti estét még egy karácsonyi ünnepségen töltötte Conan O'Brien otthonában, ahol a jelenlévők szerint Nick feltűnően zavartan viselkedett.
Az ABC News értesülései alapján a rendőrség most azt vizsgálja, hogy az ott elhangzott szavaknak vagy a fiú furcsa állapotának közvetlen köze volt-e a másnapi brutális bűncselekményhez, amelynek áldozata a neves rendező, Rob Reiner és felesége lett.
Újabb tragikus közúti baleset rázta meg az országot, amelyben három autó ütközött össze, és egy ember életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, miközben az érintett útszakaszon teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés.