Nem akármiről posztolt videót Rubint Réka

Világszerte megrendülést keltett az Ausztráliában, Sydneyben elkövetett antiszemita indíttatású támadás. A Bondi Beach környékén két fegyveres – egy apa és fia – tüzet nyitott arra a területre, ahol éppen hanukát ünneplő zsidó családok tartózkodtak. Tizenöt embert helyben agyonlőttek, rajtuk kívül még 42 sérültet vittek kórházba a mészárlás után. Ahogy a Bors észrevette, az eset kapcsán Rubint Réka is megszólalt. A magyarországi biztonság fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ezt mondta Rubint Réka

"Egy apa és fia úgy gondolták, hogy migránsként lemészárolják az ott ünneplő tömeget. Az áldozatok között van egy tízéves kislány és még sokan mások, köztük egy idős hölgy, aki a holokausztot túlélte, de a migráns támadást nem. Kérdem én, hogy mi történik ebben a világban?

Háromgyermekes édesanya vagyok: van egy huszonkettő, egy húsz, és egy tizenöt éves gyermekem, akiket itt Magyarországon el merek engedni bárhova.

Viszont a világban el kell gondolkodni, hiszen ha szétnézünk - Olaszország, Franciaország, Sydney -, nincsenek biztonságban az emberek. Ellenben Magyarországon, ha elmész a Balatonhoz, elmész az éjszakába, vagy várom haza a gyermekemet, a legkisebbet, aki HÉV-vel közlekedik, nem kell félnem, és ez nekem anyaként nagyon fontos.

Jelenleg itt Magyarországon azzal, hogy a migránsok nincsenek beengedve, mi biztonságban vagyunk:

egy karácsonyi vásárban, vagy bárhol" - mondta a fitneszedző.