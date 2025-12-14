Sertéstetemek hevertek szanaszét a kamionbaleset után

Sárbogárd és Cece között egy sertés csordát szállító kamion elvesztette egyensúlyát, majd az árokban kötött ki. A rakomány közel száz hízóból állt, a balesetben közülük több tucat vesztette életét – írta a Feol.hu.

Rengeteg sertés nem élte túl a balesetet

Fotó: Sárbogárdi és székesfehérvári HTP

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion Sárbogárd-Rétszilas térségében borult fel. Az állatok egymásra estek, többen beszorultak és nem mindegyikük élte túl a balesetet. A helyszínre érkező hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a mentést.

A túlélő sertéseket kiterelték a roncsból, majd a közeli szántóföldön keresztül egy másik teherautóba terelték. Az állatok riadtak voltak, a terep nehéz volt, de végül sikerült biztonságba helyezni őket.

A kamiont egy székesfehérvári tűzoltódaru és egy speciális kamionmentő segítségével állították vissza a kerekeire.

Legutóbb egy sósavat szállító kamion okozott fennakadást Miskolcon, a katasztrófavédelem munkatársai ott is hősiesen helytálltak és biztosították a helyszínt.