Végignézte a felesége, ahogy lezuhan: brutális sífelvonó-baleset okozta a népszerű futballista halálát

Megrázó részletek derültek ki a montenegrói tragédiáról. A sífelvonó-baleset múlt szombaton történt a Savin Kuk síközpontban, Zabljak közelében, amikor egy sífelvonó széke váratlanul visszacsúszott a kötélen – írja a Blikk. A meghibásodás következtében a dupla ülés mintegy hetven métert csúszott vissza, majd nagy erővel nekiütközött a mögötte haladónak.

Sebastian Hertner 34 évesen vesztette az életét a szörnyű sífelvonó-balesetben Fotó: Getty Images/Blikk

Halálos sífelvonó-baleset

Az ütközés következtében kizuhant a felvonóból egy 34 éves német férfi, aki a helyszínen életét vesztette. Később kiderült, hogy az áldozat Sebastian Hertner, korábbi német korosztályos válogatott labdarúgó volt.

A tragédiát végignézte a futballista 30 éves felesége, aki a meghibásodott széken rekedt. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, lábtöréssel szállították kórházba, és órákig nem tudták kimenteni a felvonóról.

A sífelvonó-baleset során rajtuk kívül további három turista is a levegőben rekedt, akiket csak hosszas mentési művelet után sikerült biztonságban lehozni. A montenegrói hatóságok a sífelvonót azonnal lezárták, és teljes körű nyomozást indítottak.

Sebastian Hertner a VfB Stuttgart utánpótlásában nevelkedett, fiatalon az egyik legnagyobb tehetségnek tartották. Szerepelt a német U17-es és U19-es válogatottban, klubszinten pedig a Bundesliga 2-ig jutott, ahol az 1860 München, az Erzgebirge Aue és a Darmstadt csapataiban is futballozott.

Pályafutása végén az ötödosztályú ETSV Hamburg játékosa volt, csapatkapitányként. A klub az Instagram-oldalán erősítette meg a labdarúgó halálhírét.

A sífelvonó-baleset pontos körülményeit a montenegrói hatóságok vizsgálják, a síközpont működését felfüggesztették.

