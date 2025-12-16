Sokkoló felvételen a brutális támadás – videó

Egy sokkoló felvételen látható, ahogy egy részeg férfi rátámad két emberre 2024. február 15-én a Skóciai Perthbe tartó ScotRail vonaton. A támadó többször lesújtott a kezében tartott borosüveggel, majd annak szilánkjával mellkason szúrta egyik áldozatát – számolt be róla a Sun cikke alapján a Ripost.

Sokkoló videón egy brutális támadás

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Sokkoló támadást rögzített egy vonat kamerája

Thomas Craig vitatkozni kezdett két utassal, majd sértő megjegyzéseket tett rájuk. A vita rövid tettlegességig fajult: a férfi felugrott a helyéről, és megtámadta áldozatait. Az egyikükre üvegpalackkal sújtott le, amely a becsapódás erejétől összetört.

Ekkor a közbeavatkozó másik utas ellen fordult, akit többször megütött, majd az üveg szilánkjaival mellkason szúrt.

Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett, és intenzív osztályra került.

A férfi szívéhez veszélyesen közel eső szúrt sebet kapott, összeomlott a tüdeje, elszakadt egy artériája, és a vére mintegy 15 százalékát elveszítette.

A részeg támadót a glasgow-i Legfelsőbb Bíróság bűnösnek találta gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés vádjában. A Brit Közlekedési Rendőrség nyomozó főfelügyelője, Marc Francey így nyilatkozott a Sunnak:

Craig rendkívül aljas módon viselkedett, egy jelentéktelen nézeteltérés miatt erőszakosan és könyörtelenül támadt rá két férfira, miközben számtalan utast pánikba ejtett a vonaton. Válogatás nélküli, huligán jellegű tettei sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna — mind az áldozatok, mind saját maga számára. Csak a szerencsének és a mentősök életmentő munkájának köszönhető, hogy Craiget nem találták bűnösnek egy ennél is súlyosabb bűncselekményben"

Thomas Craig felett várhatóan 2026. január 12-én mondanak ítéletet a glasgow-i Legfelsőbb Bíróságon.

