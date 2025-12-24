Szex mindhalálig: mindent bevallott a sorozatgyilkos nő a bíróságon - videó

Bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok egyik legsokkolóbb közelmúltbeli bűnügyének vádlottja. A Ripost beszámolója szerint a sorozatgyilkos nő a Franklin megyei köztörvényszéken ismerte el, hogy négy férfi halálát okozta, egy férfi pedig csak hajszál híján élte túl a támadást.

Halálos szex, beismerő vallomást tett a sorozatgyilkos nő

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

A sorozatgyilkos nő akcióban

A Columbusból származó, 36 éves Rebecca Auborn négyrendbeli emberölés és egyrendbeli súlyos testi sértés vádjában vallotta magát bűnösnek. Az ügyészség szerint olyan férfiakkal találkozott,

akikkel szexuális aktus céljából egyeztetett, majd halálos adag kábítószert adott be nekik.

A hatóságok szerint a bűncselekmények 2023 januárja és júniusa között történtek, de egy korábbi, 2022 decemberi eset is a nőhöz köthető. Az az áldozat túlélte a túladagolást. A nyomozók több túladagolásos halálesetet és rablást is a sorozatgyilkos számlájára írnak.

Az áldozatok között volt Wayne Akin, Robert Snoke, Joseph Crumpler és Guy Renda Jr. A családtagok számára a bűnösség beismerése részleges lezárást jelenthet.

Két évet töltöttem azzal, hogy a legrosszabbra készültem, és most már majdnem vége. A gyászfolyamat végre elkezdődhet"

– írta Wayne Akin egyik hozzátartozója.

Az ügyben a Büntetőnyomozó Iroda és a columbusi rendőrség munkatársai nyomoztak, a vádat a Franklin megyei ügyészség képviseli. Az ítélethirdetésre 2026. február 20-án kerülhet sor. Az NBC News információi szerint a sorozatgyilkos nő akár 69 év börtönbüntetést vagy életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat.

