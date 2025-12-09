Százmilliókat sikkaszthatott a súlyemelő szövetség korábbi elnöke – az ügyészség lépett

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és letöltendő börtönbüntetést indítványozott egy budapesti székhelyű, nemzetközi sportszövetségi vezető ellen, aki az ügyészség szerint százmilliós kárt okozott a saját szervezetének – írta az Infostart.hu.

A vádirat szerint a sportszövetség ügye évekig húzódott

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sportszövetségi botrány: több százmillió tűnhetett el a volt elnök idején

A vádirat szerint a ma 86 éves Aján Tamás 2000 decembere és 2020 áprilisa között vezette a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF), teljes kontrollt gyakorolva a működés felett. A pénzügyeket elzárta az elnökségi tagok elől, és rendszeresen nagy összegű készpénzt vett fel a szervezet számláiról.

A hatóságok szerint 2019–2020-ban összesen 204,45 millió forintot vett ki a szövetség egyik bankszámlájáról, amellyel semmilyen módon nem számolt el. Emellett 2017-ben 145 ezer dollárral, 2019-ben pedig 15 ezer dollárral többet vett fel a neki járó tiszteletdíjnál és költségtérítésnél — ez további 42,9 millió forint jogtalan felhasználását jelenti.

A főügyészség különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. Végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbírságot és határozott idejű eltiltást kértek sportvezetői pozíció betöltésétől.