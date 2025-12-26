Karácsonyi süteménnyel a kezében, az utcán halt meg egy férfi Szentlőrincen

Hírlevél
Borzasztó tragédia rázta meg a Baranya vármegyei települést karácsony első napján. A férfi egy tálca süteménnyel a kezében váratlanul összeesett az utcán, és életét vesztette.
A Bama.hu információi szerint december 25-én Szentlőrincen, az Attila utcában egy tálca süteménnyel a kezében sétált a középkorú férfi, amikor váratlanul összeesett. Egy közelben lakó egészségügyi dolgozó azonnal a segítségére sietett, és bár a mentők is percek alatt kiérkeztek a helyszínre, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az elhunyt férfi egy tálca süteménnyel igyekezett valahová
Az elhunyt férfi egy tálca süteménnyel igyekezett valahová 
Fotó: illusztráció/Tények.hu

Nem ért célba az ünnepi süteménnyel

A tragédia az egész környéket megrázta, a szemtanúk szerint a férfi minden előzetes jel nélkül esett össze. Kiderült az is, hogy az elhunyt egy tálca süteménnyel a kezében igyekezett valahová, vélhetően a családjához vagy a barátaihoz. 

