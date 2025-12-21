Fényfüzér a kocsin, csekk a postaládában – erre figyelj karácsonykor!

Karácsony közeledtével egyre több autó próbál ünnepi köntösbe bújni. Szarvasagancs az ablakon, piros orr a hűtőrácson, LED-csík a karosszérián. A jókedv adott, a szabályosság viszont már kérdésesebb. Ami az egyik sofőrnek vicces dekoráció, az a másiknak – pontosabban a hatóságnak – könnyen szabálysértés – írta a Beol.hu.

Szabálysértés lehet a dekoráció vége

Fotó: Shutterstock

A közlekedési szabályok nem ismerik a karácsonyi kivételt. A járművek felszereltségét és külső elemeit szigorú műszaki előírások szabályozzák és ezek pontosan meghatározzák, mi lehet egy autón és mi nem. Minden olyan kiegészítő, ami ezen túlmutat, jogilag beavatkozásnak számít, még akkor is, ha csak pár napra kerül fel.

A szabálysértés pénzbírságot von maga után

Különösen problémásak a világító elemek. A nem gyári fényforrások, villogók vagy LED-szalagok nemcsak megtéveszthetik a többi közlekedőt, hanem a jármű észlelhetőségét is ronthatják. De a lelógó díszek, tükrökre akasztott figurák vagy a kilátást zavaró kiegészítők is bőven adhatnak okot intézkedésre.

Egy közlekedési szakjogász szerint sok autós nincs tisztában azzal, hogy az „ártatlan” karácsonyi dekoráció is szabálysértés lehet, amelynek akár pénzbírság vagy a jármű forgalomból való ideiglenes kivonása is lehet a vége.

A karácsonyi hangulatot érdemes inkább a rádióban vagy az utastérben megteremteni.

