Elvesztette személyes okmányait? Erre figyeljen, hogy ne kerüljön a csalók karmai közé!

Nógrád vármegyében az elmúlt hónapokban egyre többször fordult elő, hogy valaki elvesztette vagy ellopták a személyes okmányait: személyi igazolványt, lakcímkártyát, vezetői engedélyt, sőt, útlevelet is. A rendőrség adatai szerint összesen 356 ilyen esetet regisztráltak a hat városban, és a tapasztalatok alapján a leggyakoribb helyszínek a forgalmas közlekedési pontok, a buszok, a bevásárlóközpontok és a hivatalok. Többnyire az emberi figyelmetlenség a ludas: egy pillanatra leejtett irat, egy elfelejtett táska, és máris baj van – írja a Nool.hu.

Egy elvesztett személyes okmány a digitális bűnözés korában az egyik legveszélyesebb eszköz, amely súlyos visszaélésekhez vezethet

Fotó: MW-archív

A személyes okmányok eltűnését azonnal be kell jelenteni

A hatóságok folyamatosan hangsúlyozzák, hogy az eltűnt okmányokat azonnal be kell jelenteni a rendőrségen vagy a kormányablakban. A gyors bejelentés nemcsak a visszaélési lehetőségeket csökkenti, hanem azt is biztosítja, hogy az új irat mielőbb kiállításra kerüljön.

Minél hamarabb történik meg a bejelentés, annál kisebb az esélye, hogy valaki bűncselekményhez használja fel az eltűnt dokumentumot.

A szakemberek szerint a megelőzés sokszor egyszerűbb, mint egy elveszett irat következményeit intézni. Arra figyelmeztetnek, hogy érdemes elkerülni a táskában, kabátzsebben vagy autóban hagyott személyes okmány tárolását, mert a tolvajok legtöbbször a pillanatnyi figyelmetlenségből élnek meg. A személyi igazolvány ma már a digitális életünk kulcsa, és ha ez a kulcs rossz kezekbe kerül, abból komoly baj lehet.

Ha valaki egy másik személy elveszett okmányára bukkan, a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha az iratot minél hamarabb leadja a rendőrségen vagy a polgármesteri hivatalban. A közösségi médiában való posztolás vagy a tulajdonos adatainak keresése szigorúan tilos, mivel adatvédelmi szabályokat sért — ráadásul a hivatalos átadás a leggyorsabb út ahhoz, hogy az okmány visszakerüljön a jogos tulajdonosához.

