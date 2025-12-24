Nem akármilyen karácsonyi ajándékot kapott a szentmártonkátai vonatbalesetet okozó sofőr családja

Másfél hónappal édesapja tragikus halála után egy kisfiú mosolyt csalt rokonai arcára az elhíresült Pest vármegyei településen. A kórházból posztolt a szentmártonkátai vonatbalesetben roncsá tört autó sofőrjének családja arról, hogy a pár második gyereke is megszületett - vette észre a Ripost.

A 2025. október 4-i szentmártonkátai vonatbaleset helyszínen készült fotója

November 4-én, kedden este kisfia és várandós felesége várta haza a 24 éves Zoltánt, hiába. A férfi aznap szórakozni indult a barátaival. Az új autójával mentek, öten ültek mellette: István, Gábor, Csilla, Viktória és a legfiatalabb, Robika. Alkoholt ittak és aztán kocsikáztak egy kicsit. Pirost mutatott a lámpa a vasúti átjárónál, amikor odaértek. A sorompó is le volt engedve.

Zoltán ezt megkerülve a sínekre hajtott.

Nem volt szerencséjük, pont akkor érkezett a Tokaj Intercity. Öten azonnal szörnyethaltak, Viktória ugyan életben maradt, de ő is súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban került kórházba. A sofőr édesapja elárulta, hogy Zoltánnak még jogosítványa sem volt, az autót pedig pár nappal a halálos baleset baleset előtt vásárolta. Élettársa sokkot kapott, amikor megtudta, mi történt.

Egészséges és jól van a szentmártonkátai vonatbalesetet okozó sofőr fia

A rokonok nyilvános posztban tudtatták az örömhírt:

Ma a kórházból küldöm a szeretetem, ahol te is vagy, kis csoda Isten hozott a világban, drága unokaöcsém! Legszebb ajándék vagy nekünk! Apa vigyázz rád fentről, édesem!”

A Bors úgy tudja, hogy a gyerek egészséges és az anyukája is jól van.

A tragédia minden napjukon jelen van, nagyon hiányzik neki Zoltán, főleg most... De ez mégis egy hatalmas örömhír"

- zárta gondolatait a rokon.

A halálos balesetet rögzítette a sínek közelében lévő kamera, amit elrettentésképpen közzétettek, hogy soha többet ne történhessen ilyen tragédia: