A kislánynak meghalt az anyukája, ám az igazi borzalom csak ezután kezdődött

A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon 13 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélt egy középkorú férfit, aki a vádirat szerint szexuálisan bántalmazta nevelt kislányát. A vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség képviselte – írta a Baon.hu.

Fotó: freepik.com/illusztráció

Anyja halála után szexuálisan bántalmazta nevelt lányát

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a férfi élettársával közösen nevelte annak gyermekét, ám a nő 2023 márciusában elhunyt. Néhány héttel az asszony halála után a kislány az esti órákban a férfi szobájába ment, és arra kérte, hogy aludjon mellette, mert hiányzott neki az anyukája. A bírósági vádirat szerint a férfi a gyermek ruhája alá nyúlt, majd annak akarata ellenére szexuális cselekményt követett el.

Az elsőfokú ítélet a férfit 13 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság kimondta, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható, továbbá véglegesen eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz kötődik. A férfi és védője fellebbezést nyújtott be, elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés céljából.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint azonban az elsőfokú döntés megalapozott, így a cselekmény minősítése törvényes, és a büntetés arányos. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

