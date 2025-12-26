Undorító, mit tettek Szikora Róberttel a csalók

Megdöbbentő és veszélyes tartalom terjed a közösségi oldalakon: egy mesterséges intelligenciával manipulált videóban bejelentik, hogy Szikora Róbert meghalt. Ez hazugság. A probléma ugyanakkor túlmutat az ízléstelenségen. A videó olyan, orvosilag megalapozatlan üzeneteket közvetít, amelyek a magas vérnyomással élőket arra ösztönözik, hogy hagyják el a gyógyszereiket. Ez pedig súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat – írta meg a Ripost.

A videó elején arra kérik a nézőket, hogy mindenképpen nézzék végig,

mert az elhangzó állítások nagyon fontosak, „akár az életük is múlhat rajta”.

A hamis narratíva szerint az ország ismert zeneszerzője, Szikora Róbert agyi cisztában és szívleállásban meghalt. A készítők azt sugallják: a halál oka egy olyan betegség volt, amely „minden harmadik magyart fenyeget”. A történetet tovább csavarva „Amerikát" is összefüggésbe hozzák az esettel, miközben azt állítják, hogy a zenészt meg lehetett volna menteni.

A videó ezután újabb manipulatív fordulatot vesz: szakértőként mutatnak be egy állítólagos vendéget, aki évtizedek óta „leleplezi” a magyarországi halálesetek valódi okait, és harcol a gyógyszergyártók ellen.

Ehhez Dr. Csókay András nevét és arcmását használták fel minden valós alap nélkül.

Ez a felvétel különösen veszélyes, mert nemcsak egy közismert zenész halálhírét hamisítja meg, hanem hitelesnek látszó arcokkal és orvosi terminológiával próbálja rávenni a nézőket arra, hogy megkérdőjelezzék a kezeléseiket. A módszer klasszikus: sokkhatás, bizalomépítés, majd életveszélyes félrevezetés.

A videó egyik legveszélyesebb állítása szerint a magas vérnyomással élőknek el kellene hagyniuk a számukra felírt gyógyszereket,

és helyettük egy állítólagosan „saját fejlesztésű” készítményt kellene választaniuk.

Az ügy súlyossága miatt fontos, hogy minél többen tisztában legyenek a valósággal. Ez egy csalás, egy álhír, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet! Ilyen interjú soha nem készült Dr. Csókay Andrással, a felvétel minden eleme koholmány, Szikora Róbert is él és jó egészségnek örvend.