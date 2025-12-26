Undorító, mit tettek Szikora Róberttel a csalók

Hírlevél
Az emberi aljasság példája az a mesterséges intelligenciával készített videó, amely azt a hamis látszatot kelti, mintha a nagy zenész meghalt volna. Ez egy álhír, amit csalók terjesztenek Szikora Róbertről, aki él és jól van.
Megdöbbentő és veszélyes tartalom terjed a közösségi oldalakon: egy mesterséges intelligenciával manipulált videóban bejelentik, hogy Szikora Róbert meghalt. Ez hazugság. A probléma ugyanakkor túlmutat az ízléstelenségen. A videó olyan, orvosilag megalapozatlan üzeneteket közvetít, amelyek a magas vérnyomással élőket arra ösztönözik, hogy hagyják el a gyógyszereiket. Ez pedig súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat – írta meg a Ripost. 

Szikora Róbert halálhírével akarnak pénzt szerezni csalók
Szikora Róbert halálhírével akarnak pénzt szerezni csalók  forrás: Ripost

A videó elején arra kérik a nézőket, hogy mindenképpen nézzék végig, 

mert az elhangzó állítások nagyon fontosak, „akár az életük is múlhat rajta”.

A hamis narratíva szerint az ország ismert zeneszerzője, Szikora Róbert agyi cisztában és szívleállásban meghalt. A készítők azt sugallják: a halál oka egy olyan betegség volt, amely „minden harmadik magyart fenyeget”. A történetet tovább csavarva „Amerikát" is összefüggésbe hozzák az esettel, miközben azt állítják, hogy a zenészt meg lehetett volna menteni.

A videó ezután újabb manipulatív fordulatot vesz: szakértőként mutatnak be egy állítólagos vendéget, aki évtizedek óta „leleplezi” a magyarországi halálesetek valódi okait, és harcol a gyógyszergyártók ellen. 

Ehhez Dr. Csókay András nevét és arcmását használták fel minden valós alap nélkül.

Ez a felvétel különösen veszélyes, mert nemcsak egy közismert zenész halálhírét hamisítja meg, hanem hitelesnek látszó arcokkal és orvosi terminológiával próbálja rávenni a nézőket arra, hogy megkérdőjelezzék a kezeléseiket. A módszer klasszikus: sokkhatás, bizalomépítés, majd életveszélyes félrevezetés.

A videó egyik legveszélyesebb állítása szerint a magas vérnyomással élőknek el kellene hagyniuk a számukra felírt gyógyszereket, 

és helyettük egy állítólagosan „saját fejlesztésű” készítményt kellene választaniuk. 

Az ügy súlyossága miatt fontos, hogy minél többen tisztában legyenek a valósággal. Ez egy csalás, egy álhír, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet! Ilyen interjú soha nem készült Dr. Csókay Andrással, a felvétel minden eleme koholmány, Szikora Róbert is él és jó egészségnek örvend.

A videó több pontján is egyértelműen felismerhető a mesterséges intelligencia használata: 

magyartalan fordulatok, életszerűtlen hangsúlyok és következetlen megfogalmazás árulkodik a manipulációról.

Az ilyen típusú álhírek terjesztése nemcsak megtévesztő, hanem életveszélyes lehet. A tájékozottság ebben az esetben valóban életeket menthet. Ide kattintva megnézheti a videót!

Elképesztő adatlopás: az ön jelszavát is használhatják

Még a szakemberek is ledöbbentek: több mint félmilliárd ellopott jelszót talált egyetlen hacker adathordozóin az FBI. Kattintson az adatlopás részleteiért!

 

