Szíven szúrták, lánya próbálta életben tartani: döbbenetes eset Borsodban

Kedden éjszaka veszekedéstől volt hangos Erdőhorváti egyik utcája. A vita kiindulópontja féltékenység volt, ami hamar tragédiába torkollott, amikor az egyik fél szíven szúrta nőismerősét. Az asszonyt lánya próbálta életben tartani a mentők kiérkezéséig.
Kedd éjszaka szörnyű bűncselekmény történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Erdőhorvátiban: egy férfi és egy nő vitája odáig fajult, hogy a férfi szíven szúrta a nőt – adta hírül a Boon.hu.

Szíven szúrta az anyát a lánya szeme láttára egy erdőhorváti férfi
Szíven szúrta az anyát a lánya szeme láttára egy erdőhorváti férfi
Fotó: Illusztráció/Unsplash

Lánya szeme láttára szíven szúrta az anyát

Az áldozat lánya a TV2 hírműsorának, a Tényeknek nyilatkozott a történtekről. A nő elmondta: a gyanúsított párja összeveszett az édesanyjával, ugyanis a nő féltékeny volt rá. A vitába a férfi is bekapcsolódott, majd leütötte és megszúrta az asszonyt, ezt követően pedig elmenekült. Az áldozat lánya megpróbálta elállítani a vérzést és hívta a mentőket. A nőt jelenleg is az intenzív osztályon ápolják.

A feltételezett tettes ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség, végül a testvére házában fogták el.

Egy hasonló eset történt a napokban Nagykátán, ahol két férfi késsel okozott életveszélyes sérülést testvérük volt élettársának. Részletek az Origo.hu korábbi cikkében.

 

