Szíven szúrták, lánya próbálta életben tartani: döbbenetes eset Borsodban

Kedd éjszaka szörnyű bűncselekmény történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Erdőhorvátiban: egy férfi és egy nő vitája odáig fajult, hogy a férfi szíven szúrta a nőt – adta hírül a Boon.hu.

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Az áldozat lánya a TV2 hírműsorának, a Tényeknek nyilatkozott a történtekről. A nő elmondta: a gyanúsított párja összeveszett az édesanyjával, ugyanis a nő féltékeny volt rá. A vitába a férfi is bekapcsolódott, majd leütötte és megszúrta az asszonyt, ezt követően pedig elmenekült. Az áldozat lánya megpróbálta elállítani a vérzést és hívta a mentőket. A nőt jelenleg is az intenzív osztályon ápolják.

A feltételezett tettes ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség, végül a testvére házában fogták el.

