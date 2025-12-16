Balhé a kaposvári hajléktalanszállón, vádemelés lett a vége

Egy kaposvári férfi ittasan és bódult állapotban próbált bejutni a hajléktalanszállóra, de a portán dolgozó szociális gondozó ezt megakadályozta. A döntés nem személyes volt, egyszerűen csak követte az intézmény házirendjét, amely szerint alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt senki nem léphet be az épületbe. A férfi azonban ezt nem értette meg és nem volt hajlandó elhagyni a helyszínt – írta a Sonline.hu.

A szociális gondozó nem engedte be a férfit az intézménybe

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Amikor kivezették az utcára, az indulatok elszabadultak. A férfi rátámadt a gondozóra, megrúgta, majd ököllel arcon vágta. Egy széket is felkapott, azt az ajtóhoz vágta és rugdosta is azt.

A szociális gondozó értesítette a rendőrséget

A kiérkező hatóság gyorsan véget vetett a tombolásnak és az ügy sem marad következmények nélkül. A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés miatt.

Az ügyészség indítványa szerint a vádlott felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat.

Nyíregyházán pedig egy hajléktalan nő támadt rá egy gyerekre, akinek a nyakát szorongatta. Ellene garázdaság miatt indítottak eljárást.