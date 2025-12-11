Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna lépett: megküldte válaszát Amerika békejavaslatára

Vigyázat!

Brutális időjárás érkezik ma este, több térségben teljesen megbéníthatja a közlekedést

szőlő

Börtönben ülő erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiderült a Szőlő utcai videó állítólagos áldozatának sötét múltja. A felvételeken a Szőlő utcai javítóintézet fogvatartottját bántalmazta az intézmény igazgatója. Sajtóinformációk szerint egy olyan férfiről van szó, aki jelenleg is börtönben ül és a múltban többször erőszakos bűncselekmények miatt került a hatóság látókörébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szőlőszőlő utcabűnözőfiatalkorúak börtönejavítóintézet

Az interneten elterjedt videó főszereplője, egy többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző – derítette ki a Ripost. A férfi jelenleg is jogerős ítéletét tölti a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.

A Szőlő utcai javítóintézet
A Szőlő utcai javítóintézet épülete: erőszakos bűnözőt bántalmazott az igazgató
Fotó: Google Streetview

Bűnözők ültek a Szőlő utcai javítóintézetben

A portál információi szerint a balliberális médiában áldozatként bemutatott férfit elítélték már 

rablás, testi sértés és lopás miatt. 

Először 10 éve került a Szőlő utcai javítóba, ahol a kezdetektől erőszakos, agresszív fellépéséről lett ismert, majd innen 11 hónapos büntetése letöltése után távozhatott. 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakért ítélték el több éves börtönbüntetésre az akkor már 25 éves férfit.

Újabb gyanúsítások

A Központi Nyomozó Főügyészség tegnap közölte: újabb gyanúsítottakat vett őrizetbe a Szőlő utcai ügy kapcsán. Az eddigi három gyanúsítotton túl most négy ember csuklóján kattant a bilincs.

Az újonnan közölt megalapozott gyanúk lényege szerint az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – akik közül az egyik idén júniustól gyermekfelügyelő volt – bántalmazta a Budapesti Javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat. Az is előfordult, hogy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét. A harmadik most meggyanúsított személy – aki csaknem másfél évtizede dolgozott nevelési szakterületen – szintén részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként segített az intézmény már letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának abban, hogy az emberkereskedelem áldozatait fiktív módon foglalkoztassa.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést” 

– olvasható a KNYF közleményében.

Gulyás Gergely: erőszakos bűnözők vannak a Szőlő utcában

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a fiatalkorúak börtönében 57 elítélt van jelenleg.

A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!