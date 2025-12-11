Börtönben ülő erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője

Az interneten elterjedt videó főszereplője, egy többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző – derítette ki a Ripost. A férfi jelenleg is jogerős ítéletét tölti a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.

A Szőlő utcai javítóintézet épülete: erőszakos bűnözőt bántalmazott az igazgató

Fotó: Google Streetview

Bűnözők ültek a Szőlő utcai javítóintézetben

A portál információi szerint a balliberális médiában áldozatként bemutatott férfit elítélték már

rablás, testi sértés és lopás miatt.

Először 10 éve került a Szőlő utcai javítóba, ahol a kezdetektől erőszakos, agresszív fellépéséről lett ismert, majd innen 11 hónapos büntetése letöltése után távozhatott. 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakért ítélték el több éves börtönbüntetésre az akkor már 25 éves férfit.

Újabb gyanúsítások

A Központi Nyomozó Főügyészség tegnap közölte: újabb gyanúsítottakat vett őrizetbe a Szőlő utcai ügy kapcsán. Az eddigi három gyanúsítotton túl most négy ember csuklóján kattant a bilincs.

Az újonnan közölt megalapozott gyanúk lényege szerint az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – akik közül az egyik idén júniustól gyermekfelügyelő volt – bántalmazta a Budapesti Javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat. Az is előfordult, hogy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét. A harmadik most meggyanúsított személy – aki csaknem másfél évtizede dolgozott nevelési szakterületen – szintén részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként segített az intézmény már letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának abban, hogy az emberkereskedelem áldozatait fiktív módon foglalkoztassa.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést”

– olvasható a KNYF közleményében.

Gulyás Gergely: erőszakos bűnözők vannak a Szőlő utcában

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a fiatalkorúak börtönében 57 elítélt van jelenleg.