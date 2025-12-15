Ők a Szőlő utca lakói: erőszak, emberölési kísérlet, fegyveres rablás

A Szőlő utcai intézetben fogva tartott fiatalok bűnlajstroma sokkoló: terrorcselekmény, aljas indokból elkövetett emberölés különös kegyetlenséggel, valamint olyan szexuális erőszak, ahol 12 éven aluliak voltak az áldozatok, de szerepel a listán fegyveres rablás is. Különösen durva eset például az, ahol az egyik elítéltet emberölés kísérlete miatt tartják fogva, mivel meg akarta ölni a 47 éves anyját és a 72 éves nagymamáját, utóbbit késsel nyakon szúrta – írta a Ripost.hu.
Kik is vannak a Szőlő utcai intézet falai közt
A bentlakók között van olyan is, akit anyja és nagymamája meggyilkolásának kísérlete miatt helyeztek el itt: a 47 éves anyjával és 72 éves nagymamájával végzett volna, utóbbit késsel nyakon is szúrta.
Egy másik elítélt társakkal együtt támadt egy padon alvó hajléktalan férfira, akit ütöttek és rúgtak, minek következtében a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Egy harmadik fogvatartott pedig terrorcselekményre készült: TikTok-videót készített arról, hogy felrobbant egy magyarországi és egy lengyelországi mecsetet, és erről élő közvetítést akart közzétenni. Ezen felül meg akarta ölni barátnője édesanyját, mivel őt tartotta felelősnek a lány pszichés problémáiért.
Egy másik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia és emberölés előkészülete miatt emeltek vádat, mivel örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte: azt akarta, hogy nevelőanyja végignézze nevelőapja halálát, majd az anyát megkínozza – többek között levágja a melleit és kiszúrja a szemét. Továbbá az is a tervei között szerepelt, hogy megöl egy korábban náluk intézkedő rendőrt, ehhez fegyvert akart beszerezni. Emellett az interneten kiskorúakkal ismerkedett és szexuális cselekményekre kényszerített, mindezt videóra rögzítette.
Az intézetben tartanak fogva olyan fiatalkorút is, aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves áldozatot mellkason ütötte, aki ennek következtében egy vaskapunak esett, és képtelen volt védekezni. Ekkor a tettes átkutatta a nadrágzsebeit, majd elvitte a lakáskulcsát és a pénztárcáját, ezzel kirabolva a sérült férfit.
Itt még nincs vége
A Szőlő utcai intézményben olyan fiatalokat is őriznek, akik fegyveres rablások miatt kerültek ide.
- Kalapácsos támadás: egy esetben az elkövetők rendőrségi eljárást színlelve kopogtak be egy házba, pénzt követeltek, majd a sértett édesanyját kalapáccsal ütötték.
- Kínzás és emberrablás: szintén itt tartják fogva azokat, akik elraboltak egy 17 éves lányt, akit arra kényszerítettek, hogy kiszolgálja őket, és nem engedték ki a lakásból. Megkísérelték felgyújtani a lány haját, miközben többször is ököllel arcon ütötték.
- Súlyos sérülést okozó rablás: egy alkalommal a felfegyverkezve elkövetett rablás és súlyos testi sértés volt a vád. A tettes kést szorított egy férfi testéhez, az óráját és a pénzét követelve. Amikor a férfi menekülni próbált, a támadó felrúgta, aminek következtében az áldozat súlyos combcsonttörést szenvedett.
- Gyermek kirablása: egy másik fiatal rabló egy 12 éves bicikliző fiú táskáját ragadta meg, a gyereket a földre rántotta, ököllel megütötte, és elvitte a pénztárcáját, valamint a mobiltelefonját.
- Idős nő kirablása: ugyancsak rablás miatt ítéltek el egy fiatalt, aki édesanyjával együtt behatolt egy 72 éves nő lakásába, ahol bántalmazták az áldozatot és kirabolták.
- Megalázó rablás: egy további rablás elkövetője testvérével együtt a buszpályaudvaron megalázott egy 17 éves fiút: kényszerítették, hogy térdeljen le és könyörögjön, majd elvették a cipőjét és a telefonját is.
A társadalom számára is felfoghatatlan bűncselekmények – terrorcselekmény, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete, vagy gyermekek elleni szexuális erőszak – miatt hozott ítéletek után is létezik még egy hely: a Szőlő utcai intézet. Falai között azokat a fiatalkorú elkövetőket őrzik, akiknek bűnlajstroma túlmutat a megszokott bűnözői kategóriákon.