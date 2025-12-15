Ők a Szőlő utca lakói: erőszak, emberölési kísérlet, fegyveres rablás

A Szőlő utcai intézetben fogva tartott fiatalok bűnlajstroma sokkoló: terrorcselekmény, aljas indokból elkövetett emberölés különös kegyetlenséggel, valamint olyan szexuális erőszak, ahol 12 éven aluliak voltak az áldozatok, de szerepel a listán fegyveres rablás is. Különösen durva eset például az, ahol az egyik elítéltet emberölés kísérlete miatt tartják fogva, mivel meg akarta ölni a 47 éves anyját és a 72 éves nagymamáját, utóbbit késsel nyakon szúrta – írta a Ripost.hu.

Betekintés, hogy kik lapnak a Szőlő utcai intézetben Fotó: Csudai Sándor

Kik is vannak a Szőlő utcai intézet falai közt

A bentlakók között van olyan is, akit anyja és nagymamája meggyilkolásának kísérlete miatt helyeztek el itt: a 47 éves anyjával és 72 éves nagymamájával végzett volna, utóbbit késsel nyakon is szúrta.

Egy másik elítélt társakkal együtt támadt egy padon alvó hajléktalan férfira, akit ütöttek és rúgtak, minek következtében a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Egy harmadik fogvatartott pedig terrorcselekményre készült: TikTok-videót készített arról, hogy felrobbant egy magyarországi és egy lengyelországi mecsetet, és erről élő közvetítést akart közzétenni. Ezen felül meg akarta ölni barátnője édesanyját, mivel őt tartotta felelősnek a lány pszichés problémáiért.

Egy másik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia és emberölés előkészülete miatt emeltek vádat, mivel örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte: azt akarta, hogy nevelőanyja végignézze nevelőapja halálát, majd az anyát megkínozza – többek között levágja a melleit és kiszúrja a szemét. Továbbá az is a tervei között szerepelt, hogy megöl egy korábban náluk intézkedő rendőrt, ehhez fegyvert akart beszerezni. Emellett az interneten kiskorúakkal ismerkedett és szexuális cselekményekre kényszerített, mindezt videóra rögzítette.

Az intézetben tartanak fogva olyan fiatalkorút is, aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves áldozatot mellkason ütötte, aki ennek következtében egy vaskapunak esett, és képtelen volt védekezni. Ekkor a tettes átkutatta a nadrágzsebeit, majd elvitte a lakáskulcsát és a pénztárcáját, ezzel kirabolva a sérült férfit.